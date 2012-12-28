В Липецкой области вот-вот объявят выборы губернатора

Сегодня депутаты сделали первый шаг в этом направлении.



Комитет Липецкого областного Совета по государственному устройству и местному самоуправлению проголосовал за проект постановления «О назначении выборов губернатора Липецкой области».По проекту выборы губернатора назначаются на 8 сентября. Кандидаты в губернаторы должны пройти муниципальный фильтр и предоставить 129 подписей муниципальных депутатов.Избирательная кампания начнется после того, как проект одобрит сессия облсовета.Кроме того, сегодня комиссия приняла поправки в региональные законы, запрещающие участие в выборах сразу нескольким категориям граждан.Запрещено работать на выборах губернатора иностранным наблюдателям. Не могут быть наблюдателями, доверенными лицами и представителями кандидата или партии лица, причастные к экстремистской или террористической организации. От них не примут пожертвования на проведение выборной кампании. При этом запрещено быть наблюдателями и сенаторам Российской Федерации.Если претендент на должность губернатора на момент подачи документов являлся иностранным агентом, то позже он обязан предоставить в избирательную комиссию документы, подтверждающие исключение его из реестра иностранных агентов или соответствующее решение суда.Эти поправки вносятся в закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области».Не зарегистрируют кандидатов, в документах которых найдутся ошибки или опечатки, не позволяющие достоверно определить гражданина.Коммунисты спросили, какие именно ошибки будут считаться не позволяющими идентифицировать гражданина. Выяснилось, что все.А еще депутаты подкорректировали закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета». Если депутат признан иностранным агентом — его полномочия досрочно прекращаются.