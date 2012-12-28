Политика
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50 минут назад
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В Липецкой области вот-вот объявят выборы губернатора
Сегодня депутаты сделали первый шаг в этом направлении.
По проекту выборы губернатора назначаются на 8 сентября. Кандидаты в губернаторы должны пройти муниципальный фильтр и предоставить 129 подписей муниципальных депутатов.
Избирательная кампания начнется после того, как проект одобрит сессия облсовета.
Кроме того, сегодня комиссия приняла поправки в региональные законы, запрещающие участие в выборах сразу нескольким категориям граждан.
Запрещено работать на выборах губернатора иностранным наблюдателям. Не могут быть наблюдателями, доверенными лицами и представителями кандидата или партии лица, причастные к экстремистской или террористической организации. От них не примут пожертвования на проведение выборной кампании. При этом запрещено быть наблюдателями и сенаторам Российской Федерации.
Если претендент на должность губернатора на момент подачи документов являлся иностранным агентом, то позже он обязан предоставить в избирательную комиссию документы, подтверждающие исключение его из реестра иностранных агентов или соответствующее решение суда.
Эти поправки вносятся в закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области».
Не зарегистрируют кандидатов, в документах которых найдутся ошибки или опечатки, не позволяющие достоверно определить гражданина.
Коммунисты спросили, какие именно ошибки будут считаться не позволяющими идентифицировать гражданина. Выяснилось, что все.
А еще депутаты подкорректировали закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета». Если депутат признан иностранным агентом — его полномочия досрочно прекращаются.
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