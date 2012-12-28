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402
50 минут назад
4

В Липецкой области вот-вот объявят выборы губернатора

Сегодня депутаты сделали первый шаг в этом направлении. 

Комитет Липецкого областного Совета по государственному устройству и местному самоуправлению проголосовал за проект постановления «О назначении выборов губернатора Липецкой области». 
 
По проекту выборы губернатора назначаются на 8 сентября. Кандидаты в губернаторы должны пройти муниципальный фильтр и предоставить 129 подписей муниципальных депутатов.

Избирательная кампания  начнется после того, как проект одобрит сессия облсовета. 
 
Кроме того, сегодня комиссия приняла поправки в региональные законы, запрещающие участие в выборах сразу нескольким категориям граждан. 
 
Запрещено работать на выборах губернатора иностранным наблюдателям. Не могут быть наблюдателями, доверенными лицами и представителями кандидата или партии лица, причастные к экстремистской или террористической организации. От них не примут пожертвования на проведение выборной кампании. При этом запрещено быть наблюдателями и сенаторам Российской Федерации. 
 
Если претендент на должность губернатора на момент подачи документов являлся иностранным агентом, то позже он обязан предоставить в избирательную комиссию документы, подтверждающие исключение его из реестра иностранных агентов или соответствующее решение суда. 
 
Эти поправки вносятся в закон «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области».

Не зарегистрируют кандидатов, в документах которых найдутся ошибки или опечатки, не позволяющие достоверно определить гражданина.
Коммунисты спросили, какие именно ошибки будут считаться не позволяющими идентифицировать гражданина. Выяснилось, что все.

А еще депутаты подкорректировали закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета». Если депутат признан иностранным агентом — его полномочия досрочно прекращаются.
выборы
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Комментарии (4)

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Сначала новые
дилетант
9 минут назад
избиратели в предвкушении бескомпромиссной борьбы кандидатов и их команд ? или скучный договорняк с заранее известным результатом ?
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Вася с 11го
15 минут назад
Артамонова не трожте, наконец-то в области порядок начали наводить.
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Парамон
5 минут назад
Эх Вася, Вася, плохо что ты не из Линецкой области...
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Партработник
28 минут назад
Зачем тратить деньги нологоплательщиков на этот цирк.
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