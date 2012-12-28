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1821
сегодня, 11:16
2

В Липецке пропала 33-летняя женщина

Полицейские и волонтеры заняты поиском 33-летней Марии Завражиной. 23 мая она ушла из дома и перестала давать о себе знать.

Приметы Марии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в светло-голубую джинсовую куртку, черную майку, светло-голубые леггинсы и белые кроссовки.


пропавшие без вести
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Гулливер
20 минут назад
Очень странно. Обычно взрослого человека начинают искать на 3 день, а тут так сразу... Что то тут не чисто...
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Правда
сегодня, 11:31
Авторы,откуда то хоть ушла?С какого района?
Ответить
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