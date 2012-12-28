В Липецке пропала 33-летняя женщина

светло-голубую джинсовую куртку, черную майку, светло-голубые леггинсы и белые кроссовки.

Полицейские и волонтеры заняты поиском 33-летней Марии Завражиной. 23 мая она ушла из дома и перестала давать о себе знать.Приметы Марии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в