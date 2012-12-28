Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Происшествия
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сегодня, 11:16
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В Липецке пропала 33-летняя женщина
Приметы Марии: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в светло-голубую джинсовую куртку, черную майку, светло-голубые леггинсы и белые кроссовки.
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