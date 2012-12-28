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41 минуту назад
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При жаре до +30 в Липецкой области может пройти град

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе будет оказывать влияние циклон с центром над Восточной Европой: в Липецкой области 1 и 3 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/с. 2 июня существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер северный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30 градусов. 

В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28.

День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус мороза. 

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Комментарии (1)

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КвадраБот Максим
26 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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