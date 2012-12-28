Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Происшествия
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41 минуту назад
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При жаре до +30 в Липецкой области может пройти град
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер северный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.
В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28.
День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус мороза.
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