При жаре до +30 в Липецкой области может пройти град

В ближайшие трое суток на погоду в Центральном федеральном округе будет оказывать влияние циклон с центром над Восточной Европой: в Липецкой области 1 и 3 июня пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/с. 2 июня существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах возможен град. Ветер северный, 8-13 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +26 до +28.День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году — 1 градус мороза.