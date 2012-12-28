Места во второй и третьей сотнях чемпионата страны стали нашей реальностью.

Чемпионат России по плаванию в бассейне в Центре водных видов спорта «Невская волна» Санкт-Петербурга не принёс липецким «ихтиандрам» ни медалей, ни славы.И это несмотря на то, что чемпионат проходил в 25-метровом бассейне – единственном, который доступен нашим землякам для тренировок, ведь классического 50-метрового бассейна в регионе как не было, так и нет.Лучший результат из наших показала сильнейшая липецкая пловчиха Варвара Харченко, но и она финишировала за пределами сильнейшей «десятки». На дистанции 1 500 метров вольным стилем 18-летняя липчанка заняла 11-е место – 16 минут 55,64 секунды. Результат победительницы Ксении Мишариной из Москвы лучше на минуту с лишним – 15:43,72. На 800-метровке Харченко была 17-й – 8:49,81, а победила та опять Мишарина – 8.14,46.Среди представителей сильного пола лучше всех выступил 19-летний Тимур Аксёнов на дистанции 800 метров вольным стилем – 8:16,22. Это принесло ему 35-е место. Победителем стал Савелий Лузин из Новоуральска Свердловской области ¬– 7:36,39.Нельзя сказать, что липецкие пловцы не старались. Тот же Аксёнов побил два личных рекорда: на 100-метровке ¬– 53,00 и 400-метровке – 3:56,57. Но это принесло соответственно 53-е и 44-е места.Всего в липецкой команде выступали восемь пловцов, за которыми значились и такие места, как 108-е, 193-е, 218-е…Но есть и хорошие новости. В командном зачёте сборная Липецкой области заняла 12-е место в третьей по силе группе, что соответствует общему 44-му месту из 72 регионов. То есть у некоторых регионах ситуация ещё печальнее.