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Происшествия
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сегодня, 10:42
В областную больницу перевезли двух детей из жуткой аварии под Ельцом
Дети находятся в коме.
— Дети попали к нам в коме. У них — тяжёлые черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы, ушибы внутренних органов, — рассказали GOROD48 в больнице.
Фото УГИБДД по Липецкой области
Авария, в которой пострадали девочка и мальчик произошла днем 23 марта в Елецком районе. На трассе «Дон» столкнулись легковой автомобиль «Джили», грузовик «Вольво», «Рено» и «Ниссан». Помимо детей, находившихся в «Рено», травмы получили 48-летний водитель этого автомобиля, еще один его пассажир, и 41-летняя женщина — водитель «Джили».
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