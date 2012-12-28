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122
14 минут назад

12 человек пострадали в авариях за три дня

Два серьезных ДТП произошли в Елецком районе и одно — в Липецке.

За три дня, с 22 по 24 марта, автоинспекторы зарегистрировали на дорогах Липецкой области 64 аварии, в шести из них пострадали 12 человек.

22 второго марта в Елецком районе на трассе «Дон» автомобиль «Тойота» врезался в остановившийся «ГАЗ». В аварии пострадали 61-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира. Все трое госпитализированы.

На следующий день в Елецком районе и опять на трассе «Дон» столкнулись сразу четыре автомобиля: «Джили» с 41-летней женщиной за рулем, грузовик «Вольво» под управлением 59-летнего водителя, «Рено» с 48-летним мужчиной за рулем и «Ниссан» с 60-летним водителем. В столкновении пострадали водитель и три пассажира «Рено», в том числе двухлетняя девочка и 14-летний подросток, а также женщина – водитель «Джили».

24 марта в Липецке на улице Неделина 44-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. В аварии получил травму 44-летний пассажир «Калины».

«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4822 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 36 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности — 234. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4094 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД.

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