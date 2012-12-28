12 человек пострадали в авариях за три дня

Два серьезных ДТП произошли в Елецком районе и одно — в Липецке.



За три дня, с 22 по 24 марта, автоинспекторы зарегистрировали на дорогах Липецкой области 64 аварии, в шести из них пострадали 12 человек.22 второго марта в Елецком районе на трассе «Дон» автомобиль «Тойота» врезался в остановившийся «ГАЗ». В аварии пострадали 61-летний водитель «Тойоты» и два его пассажира. Все трое госпитализированы.На следующий день в Елецком районе и опять на трассе «Дон» столкнулись сразу четыре автомобиля: «Джили» с 41-летней женщиной за рулем, грузовик «Вольво» под управлением 59-летнего водителя, «Рено» с 48-летним мужчиной за рулем и «Ниссан» с 60-летним водителем. В столкновении пострадали водитель и три пассажира «Рено», в том числе двухлетняя девочка и 14-летний подросток, а также женщина – водитель «Джили».24 марта в Липецке на улице Неделина 44-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. В аварии получил травму 44-летний пассажир «Калины».«За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4822 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности привлечены 36 пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности — 234. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4094 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил парковки», — сообщили в УГИБДД.