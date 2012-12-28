Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок

На месте происшествия замечены сотрудники ритуальных служб.

Сегодня в 13:15 на 373 километре автодороги «М-4 Дон» в Елецком районе произошло столкновение 3-х легковых автомобилей и грузовика.



Некоторые машины восстановлению не подлежат



В УМВД РФ по Липецкой области уточнили, что в аварию попали «Кул Рей», «Рено Логан», «Ниссан Кашкай» и грузовик «Вольво». В полиции сообщили, что в аварии пострадали 5 человек, в том числе двое детей 2009 и 2022 г.р.



Скорые, пожарная прибыли на место массовой аварии



О жертвах не сообщается, но на месте происшествия тут как тут оказался автомобиль ритуальных служб.



Ритуальный транспорт тоже тут



- В настоящее время движение на участке трассы частично ограничено, - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства, - На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они регулируют движение. Причины, условия и обстоятельства аварии будут установлены сотрудниками полиции в ходе проведения проверки.







Фото УМВД РФ по Липецкой области

