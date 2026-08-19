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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: как победить безденежье, работодатели всё чаще заставляют нарушать технику безопасности

Нас ждут детские и спортивные мероприятия, а также фестиваль «Липецкие театральные встречи».

Сухо

Днём в Липецке от +14 до +16 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
– ул. Гагарина, 77а;
– ул. Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42;
– ул. Качалова, 1, 3, 5;
– пр–т Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а.

В частном секторе проведут день без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной.

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С 9:00 возможно снижение параметров давления холодной воды в микрорайонах 1 – 12, 14, 19, «Взлётном», «Звёздном», в районах 10-й Шахты, Карьера и Опытной станции.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. А. Ладыгина;
– ул. Ангарская, 59, 61;
– ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Д. Писарева;
– ул. Карбышева, 62а;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. Союзная, 5а;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Ушинского, 10, 10а, 16;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Юношеская, 50;
– Елецкое шоссе;
– Чаплыгинское шоссе, 2;
- пр-д Героя Советского Союза Е. Потапова, 1а, 10, 16, 16а;
– с. Казинка;
– Садоводчество «Коммунальник»;
– Садоводчество «Металлург 2», 302.
– Садоводчество «Тепличное»;
– Садоводчество «Ударник»;
– СНТ «Светлана».

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Пробки

Попасть в пробку – ещё полбеды. А если посреди улицы вы истратите последний бензин? Чтобы этого не случилось, перед поездкой советуем заглядывать в «Яндекс-карты».


Бензин 

А для поиска горючего нам заботливо разработали приложения. Правда, gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестал передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Можно будет или доехать в соседний округ, или просто порадоваться за тамошних жителей. 

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Гадание на… деньги

По православному календарю сегодня отмечают день памяти девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.

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На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

Кроме того считалось, что с Ираидиного дня начинается настоящая холодная осень.

Ещё сегодня празднуют День российского страховщика. С праздником всех причастных!

Цветочек аленький

В 10:00 детская библиотека «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) приглашает на литературный час «Сказка для души», посвященный писателю Сергею Аксакову и его знаменитому произведению «Аленький цветочек» (6+).

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Кадр из мультфильма "Аленкий цветочек". СССР, 1952 г.

Событие приурочено к «Аксаковским дням». Библиотекарь расскажет о жизни и творчестве С.Т. Аксакова, покажет издания и иллюстрации к сказке, а также поделится историей создания «Аленького цветочка».

Малышам

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого.ю 40) на очередном заседании «БиблиоНяни» проведут занятие «Кого боится лев» (0+).

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Рекомендовано для детей 3 – 5 лет. Ребята познакомятся с одноимённой сказкой Алексея Шевченко, узнают, кого на самом деле может испугаться царь зверей и вместе разыграют весёлую историю, перевоплотившись в её героев. А в конце своими руками сделают аппликацию «Лев».

Не стареют душой…

В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) начнётся творческая встреча «Душе не хочется покоя» (12+).

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Фото vk.ru/lib48ru

Выступит Народный хор ветеранов Городского дома культуры. Вход свободный.

Театральные встречи

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начнётся XLII фестиваль «Липецкие театральные встречи». В первый день Рязанский музыкальный театр покажет спектакль «Сирано де Бержерак» (16+).

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Фото vk.ru/muzteatrrzn

По пьесе Э. Ростана о талантливом поете, незаурядном человеке, любовнике и бретёре.

Спорт

В 11:00 в зале СШОР №1 (ул. Циолковского, 28а) состоится одно из самых красивых мероприятий спортивного года – чемпионат Липецкой области по художественной гимнастике (6+).

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Фото vk.ru/dush1_lip

А в 18:00 с спортивной школе №4 (ул. М. И. Неделина, 20) начнётся первенство Липецка по быстрым шахматам (6+).

Берегите себя!

16% работающих липчан рассказали SuperJob, что нарушали правила техники безопасности хотя бы раз за прошедший год.

6% признались, что регулярно нарушают требования безопасности, без этого на работе никак. Чаще всего этим грешат мужчины: 28 % признались в однократных нарушениях против 7% у женщин.

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Аргументы нарушителей: «Нет спецоснастки»; «Нехватка персонала и оборудования», «Нехватка времени на подготовку работ», «В защитном комплекте долго и неудобно»…. Некоторые пожаловались на давление со стороны работодателя: «Либо работаешь, либо увольняешься».

А вам на работе приходится идти вразрез с писанными правилами безопасности? Напишите в комментариях.

Дорогие липчане! Продолжаем трудиться, следить за ситуацией в регионе и выискивать позитив. С новостями поможет GOROD48. Наша лента крутится 24/7, поэтому можете быть уверенными, что не пропустите ничего, что коснётся лично вас. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Житель
29 минут назад
Интересно, мэр читает комментарии? Если нет, то плохо. Когда готовился в мэры, почитывал. А если читает и не реагирует, то ... Его подчиненные сделали приложение по бензину, которое не показывает действительность. И так во всем...
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Васёк
21 минуту назад
Вам бензин никто не обещал. Вам обещали приложение.
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гость
сегодня, 09:50
БЕЗДЕНЕЖЬЕ А ЗАЧЕМ ТУДА ЛЮДЕЙ ВООБЩЕ ЗАГОНЯТЬ!!!!! В стране где ВСЕ есть, ЗАРПЛАТЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ ЭСТОНИИ которая на ШПРОТАХ ДЕРЖИТСЯ)))) Средние ЗАРПЛАТЫ ПО ОТЧЕТАМ 110 000 рублей, А НА ДЕЛЕ 40 000!!!!
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7777777
сегодня, 09:19
ТБ существует только на бумаге. Нарушаю каждый день
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Уборщица
сегодня, 08:24
Безденежье наше не победить совсем.Даже если буду работать круглосуточно, то больше 3 МРОТ не заработаю. Но и их не дадут, такая переработка скажут запрещена. Нищенствуем дальше на 2 работах. За 1.5 МРОТ.
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ГОСТЬ53
сегодня, 08:02
А чего гадать на деньги? Пенсионерам и так по 30 рублей прибавят,чтобы путешествовать по миру! А остальные обойдутся и так. Всё , суши вёсла - выбрали спиногрызов, бал во время чумы продолжается...
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