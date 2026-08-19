Сегодня в Липецке: как победить безденежье, работодатели всё чаще заставляют нарушать технику безопасности

Нас ждут детские и спортивные мероприятия, а также фестиваль «Липецкие театральные встречи».

Днём в Липецке от +14 до +16 градусов, облачно с прояснениями и без существенных осадков.









В частном секторе проведут день без удобств жители улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Полевой, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной.









– СНТ «Светлана».









Бензин



А для поиска горючего нам заботливо разработали приложения. Правда, А для поиска горючего нам заботливо разработали приложения. Правда, gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестал передавать данные по Липецку, но зато предупредит о ситуации с топливом в округах области на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома». Можно будет или доехать в соседний округ, или просто порадоваться за тамошних жителей.









По открытым источникам в виде электронной карты работают



Гадание на… деньги



По православному календарю сегодня отмечают день памяти девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века. По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ruи чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot По православному календарю сегодня отмечают день памяти девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале IV века.











На Руси существовал интересный обычай для этого дня. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из какого вода испарится быстрее. Если раньше начнет убывать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.





Кроме того считалось, что с Ираидиного дня начинается настоящая холодная осень.



Ещё сегодня празднуют День российского страховщика. С праздником всех причастных!







Цветочек аленький

В 10:00 детская библиотека «Эрудит» (9-й микрорайон, 18, кв. 47) приглашает на литературный час «Сказка для души», посвященный писателю Сергею Аксакову и его знаменитому произведению «Аленький цветочек» (6+).









Кадр из мультфильма "Аленкий цветочек". СССР, 1952 г.

В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л. Толстого.ю 40) на очередном заседании «БиблиоНяни» проведут занятие «Кого боится лев» (0+).









В 15:00 в Центре молодёжного чтения (ул. М. И. Неделина, 31а) начнётся творческая встреча «Душе не хочется покоя» (12+).













Фото vk.ru/lib48ru

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) начнётся XLII фестиваль «Липецкие театральные встречи». В первый день Рязанский музыкальный театр покажет спектакль «Сирано де Бержерак» (16+).













Фото vk.ru/muzteatrrzn

В 11:00 в зале СШОР №1 (ул. Циолковского, 28а) состоится одно из самых красивых мероприятий спортивного года – чемпионат Липецкой области по художественной гимнастике (6+).













Фото vk.ru/dush1_lip

6% признались, что регулярно нарушают требования безопасности, без этого на работе никак. Чаще всего этим грешат мужчины: 28 % признались в однократных нарушениях против 7% у женщин.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:– ул. Гагарина, 77а;– ул. Индустриальная, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 42;– ул. Качалова, 1, 3, 5;– пр–т Победы, 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85, 87а.С 9:00 возможно снижение параметров давления холодной воды в микрорайонах 1 – 12, 14, 19, «Взлётном», «Звёздном», в районах 10-й Шахты, Карьера и Опытной станции.С 9:00 до 17:00 обесточат:– ул. А. Ладыгина;– ул. Ангарская, 59, 61;– ул. Баумана, 262, 295а, 299а, 299б, 299г, 299е, 299ж;– ул. Бригадная, 19;– ул. Д. Писарева;– ул. Карбышева, 62а;– ул. Локомотивная, 11, 63;– ул. Союзная, 5а;– ул. С. Шаумяна, 4, 22;– ул. Ушинского, 10, 10а, 16;– ул. Череповецкая, 17;– ул. Юношеская, 50;– Елецкое шоссе;– Чаплыгинское шоссе, 2;- пр-д Героя Советского Союза Е. Потапова, 1а, 10, 16, 16а;– с. Казинка;– Садоводчество «Коммунальник»;– Садоводчество «Металлург 2», 302.– Садоводчество «Тепличное»;– Садоводчество «Ударник»;Попасть в пробку – ещё полбеды. А если посреди улицы вы истратите последний бензин? Чтобы этого не случилось, перед поездкой советуем заглядывать в «Яндекс-карты».Событие приурочено к «Аксаковским дням». Библиотекарь расскажет о жизни и творчестве С.Т. Аксакова, покажет издания и иллюстрации к сказке, а также поделится историей создания «Аленького цветочка».Рекомендовано для детей 3 – 5 лет. Ребята познакомятся с одноимённой сказкой Алексея Шевченко, узнают, кого на самом деле может испугаться царь зверей и вместе разыграют весёлую историю, перевоплотившись в её героев. А в конце своими руками сделают аппликацию «Лев».Выступит Народный хор ветеранов Городского дома культуры. Вход свободный.По пьесе Э. Ростана о талантливом поете, незаурядном человеке, любовнике и бретёре.А в 18:00 с спортивной школе №4 (ул. М. И. Неделина, 20) начнётся первенство Липецка по быстрым шахматам16% работающих липчан рассказали SuperJob, что нарушали правила техники безопасности хотя бы раз за прошедший год.Аргументы нарушителей: «Нет спецоснастки»; «Нехватка персонала и оборудования», «Нехватка времени на подготовку работ», «В защитном комплекте долго и неудобно»…. Некоторые пожаловались на давление со стороны работодателя: «Либо работаешь, либо увольняешься».А вам на работе приходится идти вразрез с писанными правилами безопасности? Напишите в комментариях.