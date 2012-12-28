Красный уровень отменили под утро

Очередная ночь выдалась неспокойной.

Ближе к полуночи высший уровень угрозы атаки БПЛА ввели на территории всей Липецкой области.Регион пережил очередную неспокойную ночь, но в 07:15 оперативные службы объявили об отбое тревоги.