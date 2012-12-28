Ну и ню: обвинённого бывшей подчинённой в распространении порнографии майора ГАИ оправдал суд
Попавшие в ДТП 12-летний водитель и его 15-летний пассажир лечатся в отделении нейрохирургии
Сегодня в Липецке: как победить безденежье, работодатели всё чаще заставляют нарушать технику безопасности
Участнику добровольческого формирования разрешили не возвращать кредит, но пришлось судиться
Происшествия
1065
сегодня, 06:16
9
Красный уровень отменили под утро
Очередная ночь выдалась неспокойной.
Регион пережил очередную неспокойную ночь, но в 07:15 оперативные службы объявили об отбое тревоги.
4
1
3
2
3
Комментарии (9)