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1065
сегодня, 06:16
9

Красный уровень отменили под утро

Очередная ночь выдалась неспокойной.

Ближе к полуночи высший уровень угрозы атаки БПЛА ввели на территории всей Липецкой области.

Регион пережил очередную неспокойную ночь, но в 07:15 оперативные службы объявили об отбое тревоги.
Красный уровень
БПЛА
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ну тогда
сегодня, 09:23
Почему интернета нет,если красный уровень отменён?
Ответить
Рдд
сегодня, 09:18
Где интернет?
Ответить
Шапокляк
сегодня, 09:24
зумеры сегодня с ума будут сходить, потерянное поколение
Ответить
вообще
сегодня, 09:23
давно надо отключить мобильную связь и спутники
Ответить
Савелий
сегодня, 09:56
давно надо отключить мобильную связь и спутники И телевизор тоже отключить. Без него спокойнее.
Ответить
контингент
сегодня, 09:07
яхтами и дворцами производство дронов не уничтожить
Ответить
Медведь
сегодня, 08:17
Пора россиянам вставать на лыжи и валить за Урал .
Ответить
Рабам
сегодня, 07:57
пора на галеры. Вот и отменили.
Ответить
Как
сегодня, 07:01
Время 7 сейчас, а отменили может в 6.15?
Ответить
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