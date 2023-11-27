Липецкая вечЁрка: трагедия в «Елецком», загадка вспышки, и разбившаяся на ватрушке девочка

Сегодня, 27 ноября, из 16-этажки выпала женщина, а позже полицейские нашли в квартире ее мертвого мужа, выяснилось, что «взорвалось» накануне в микрорайоне «Университетский», и врачи борются за здоровье 10-летней девочки, разбившейся на ватрушке.