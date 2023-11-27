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Липецкая вечЁрка: трагедия в «Елецком», загадка вспышки, и разбившаяся на ватрушке девочка
Сегодня, 27 ноября, из 16-этажки выпала женщина, а позже полицейские нашли в квартире ее мертвого мужа, выяснилось, что «взорвалось» накануне в микрорайоне «Университетский», и врачи борются за здоровье 10-летней девочки, разбившейся на ватрушке.
Через некоторое время полицейские вскрыли квартиру женщины и обнаружили тело ее 64-летнего мужа с признаками самоубийства. Супруги оставили предсмертную записку о том, что уходят из жизни добровольно из-за долгов.
— Грустно, какая бы жизнь не была, грех лишать себя жизни. Это не выход, — считает Правда.
Жители «Университетскогоий» долго гадали, что случилось накануне поздно вечером. Многие видели яркую вспышку. Самые отчаянные тут же предположили, что сбит беспилотник.
На самом деле все было не так интересно. Причиной вспышки стало повреждение линии электропередач. Энергетики быстро наладили подачу электричества по резервной ветке.
Подобная история случилась в конце марта этого года в соседнем «Елецком». Там также видели загадочную вспышку. И выдвинули несколько версий: сбитая ракета, НЛО, гроза и салют. А дуга появилась из-за проблем на подстанции.
И еще одна дутая сенсация случилась уже сегодня. В стене многоэтажке на улице Неделина, 49 заметили трещину. Жильцы подняли панику. Оказалось, что это температурный шов между секциями здания, который нужен по технологии.
Накануне в областную детскую больницу из Данкова привезли 10-летнюю девочку, разбившуюся на ватрушке. Состояние ребенка врачи оценивают, как очень тяжелое, у нее множество переломов и ушибов. Медики называют катание на ватрушках самой опасной из зимних забав.
— Ватрушки вообще зло. Родители тащат деток на ватрушках по пешеходным дорожкам, превращая их в каток. Потом сами будут жаловаться, что скользко. А голову включать не пробовали, — написала Местная.
— Запретите производство ватрушек. И за прошлый год много детей попадали в травмпунты. А родителей предупреждали о скорости ватрушки, — добавила Люська.
— Люська, это вы к кому обращаетесь, к Китаю? — спросила ЭхЮ.
— Люська, вероятно, что проблема не в ватрушках, а в месте их использования. Вероятно, в администрации не хотят организовать безопасные пространства для катания на них, ну горок, например, или природный ландшафт использовать как горки, но сделать, например, подушки, ограждающие опасности и направляющие ход катающихся детей, — вступил в дискуссию Дык.
Сегодня, кстати, несмотря на утренний гололед в липецких травмпунктах не было наплыва пациентов.
Зато накануне, из-за непогоды, резко увеличилось количество ДТП. На автодороге Елец-Долгоруково-Тербуны пострадала женщина, в районе Фащевки бензовоз врезался в столб, а у Сселок «ВАЗ» разорвало в клочья.
— Ни одного дворника, ни одной посыпанной дорожки. Ждали, что за ночь все растает, что проблемы решаться сами собой? Нет! Нужно чистить, посыпать, в том числе в глубине районов! — поделился впечатлениями Живу в Липецке.
— Когда травмированные будут у мэрии отсуживать деньги за травмы миллионами, тогда и начнут посыпать и убирать, считает Б.
Между тем, муниципальным дворникам и водителям коммунальной техники в декабре почти вдвое увеличат зарплату. Так что можно надеяться, что работников в городских коммунальных службах прибавится и работать они станут лучше.
У частных же УК все по-прежнему. В штате всех 80 управляющих кампаний работают 1 204 дворника, то есть один дворник должен убрать почти три дома. Но это в среднем. Передовые УК придерживаются плана: один дворник — один дом. В отстающихвсего по одному дворнику! И с техникой также — по-разному. У одних УК по несколько машин, у других — 0. Отсюда и результаты.
Коммунальщикам сегодня пришлось не только чистить снег, но и откачивать воду в тех районах, где нет ливневой канализации.
И это еще не все напасти, вызванные оттепелью. Штормовой ветер повалил на улице Папина два дерева. Одно упало на автомобиль, а другое — на козырек подъезда.
— А там что? Стоянка? Между деревьев?! Ещё пусть штраф заплатит за стояние на газоне! — добавил Интересно.
Завтра вновь похолодает. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается от -3 до -5 градусов. Снежная каша в нечищеных дворах теперь замерзнет. Травматологам приготовиться.