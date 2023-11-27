Происшествия

сегодня, 16:40

В квартире погибшей на «Елецком» женщины нашли труп ее мужа

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#падение с высоты #самоубийство
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В квартире погибшей на «Елецком» женщины нашли труп ее мужа

Супруги оставили предсмертную записку. 

Правоохранители вскрыли квартиру на Елецком шоссе, из которой сегодня днем выпала 60-летняя женщина, и обнаружили труп ее 64-летнего мужа с признаками самоубийства. 

По данным GOROD48, в квартире также найдена предсмертная записка супругов, в которой они заявили, что уходят из жизни добровольно из-за долгов.

— Проводится доследственная проверка по факту смерти супружеской пары, по ее окончанию будет дана правовая оценка случившемуся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного управления.

Напомним, тело 60-летней женщины у дома№7 по Елецкому шоссе  сегодня в 11:40 нашли прохожие. Они же вызвали полицейских.

12 2470
#падение с высоты #самоубийство
4

Комментарии (12)

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До чего

11 минут назад
Доводят людей кредиты. Как страшно. А ведь в долгах мы почти все.
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цирк

17 минут назад
как все торопятся в рай ,как бы в дверях не подушились -бездельники-145 проц
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Лиза

35 минут назад
Ох, как страшно... неужели не было никакого выхода из сложившейся ситуации? С кредитами и ипотеками лучше не связываться.
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липчанин

36 минут назад
во всем виновато тайное мировое правительство и их пособники -служители дьявола Это они всеми силами вгоняют вас во гроб !
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Привет

42 минуты назад
службе судебных приставов не оставили?
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липчанин

43 минуты назад
Причем здесь пенсия ? Просто они попустили помыслы от лукавого и потеряли веру и надежду ! Вот по Спасу львенка показывают и слова : Не бойся, я с тобой !
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Правда

48 минут назад
Многие думают о суициде.
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Клара

52 минуты назад
квартира в кредит - счастье для народа?
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Шурик

55 минут назад
Что ж за долги такие!? У меня миллион. До сих пор всё живу.
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смотритель зоопарка

55 минут назад
сегодня слышал по радио, что а 2023 году самый сильный показатель закредитованности по микрозаймам... Растет с каждым годом очень сильно, вот и печальные итоги((((
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