Происшествия
сегодня, 16:40
В квартире погибшей на «Елецком» женщины нашли труп ее мужа
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Супруги оставили предсмертную записку.
Правоохранители вскрыли квартиру на Елецком шоссе, из которой сегодня днем выпала 60-летняя женщина, и обнаружили труп ее 64-летнего мужа с признаками самоубийства.
По данным GOROD48, в квартире также найдена предсмертная записка супругов, в которой они заявили, что уходят из жизни добровольно из-за долгов.
— Проводится доследственная проверка по факту смерти супружеской пары, по ее окончанию будет дана правовая оценка случившемуся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного управления.
Напомним, тело 60-летней женщины у дома№7 по Елецкому шоссе сегодня в 11:40 нашли прохожие. Они же вызвали полицейских.
По данным GOROD48, в квартире также найдена предсмертная записка супругов, в которой они заявили, что уходят из жизни добровольно из-за долгов.
— Проводится доследственная проверка по факту смерти супружеской пары, по ее окончанию будет дана правовая оценка случившемуся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного управления.
Напомним, тело 60-летней женщины у дома№7 по Елецкому шоссе сегодня в 11:40 нашли прохожие. Они же вызвали полицейских.
12 2470
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