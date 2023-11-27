В квартире погибшей на «Елецком» женщины нашли труп ее мужа

Супруги оставили предсмертную записку.



Правоохранители вскрыли квартиру на Елецком шоссе, из которой сегодня днем выпала 60-летняя женщина, и обнаружили труп ее 64-летнего мужа с признаками самоубийства.



По данным GOROD48, в квартире также найдена предсмертная записка супругов, в которой они заявили, что уходят из жизни добровольно из-за долгов.



— Проводится доследственная проверка по факту смерти супружеской пары, по ее окончанию будет дана правовая оценка случившемуся, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления следственного управления.



Напомним, тело 60-летней женщины у дома№7 по Елецкому шоссе сегодня в 11:40 нашли прохожие. Они же вызвали полицейских.



