В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.

В воскресенье в сопровождаемую дождем оттепель стал таять выпавший снег. В итоге в Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети, которые обычно страдают при обильных осадках. Сейчас, например, для откачки талой воды в район пруда на третьем участке ЛТЗ отправлена ассенизаторская машина МБУ «Управление благоустройства Липецка». АС-машины направлены на улицу адмирала Макарова и на подъезд к Петровскому мосту в районе областного управления ГИБДД.В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.Липчанам приносят извинения за неудобства. О проблемных отрезках на городских дорогах просят сообщать в диспетчерскую службу управления благоустройства по телефону: 57-97-20.