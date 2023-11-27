Происшествия

15 минут назад

В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети

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#снег #оттепель
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.

В воскресенье в сопровождаемую дождем оттепель стал таять выпавший снег. В итоге в Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети, которые обычно страдают при обильных осадках. Сейчас, например, для откачки талой воды в район пруда на третьем участке ЛТЗ отправлена ассенизаторская машина МБУ «Управление благоустройства Липецка». АС-машины направлены на улицу адмирала Макарова и на подъезд к Петровскому мосту в районе областного управления ГИБДД.

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улица адмирала Макарова уходит под воду при каждых обильных осадках 

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.

Липчанам приносят извинения за неудобства. О проблемных отрезках на городских дорогах просят сообщать в диспетчерскую службу управления благоустройства по телефону: 57-97-20.
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#снег #оттепель

Комментарии (1)

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65+

8 минут назад
Ещё больше надо песочком посыпать ! Чтобы ливнёвка лучше работала !
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