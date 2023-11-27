15 минут назад
В Липецке подтопило несколько участков улично-дорожной сети
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.
улица адмирала Макарова уходит под воду при каждых обильных осадках
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркивают, что проблемы возникли там, где отсутствуют сети ливневой канализации.
Липчанам приносят извинения за неудобства. О проблемных отрезках на городских дорогах просят сообщать в диспетчерскую службу управления благоустройства по телефону: 57-97-20.
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