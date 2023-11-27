В Липецкой области прекратится снег и похолодает

28 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона, ночью пройдет небольшой снег, днем осадки прекратятся. Температура воздуха понизится, на дорогах будет скользко.

29 ноября днем к территории региона приблизится атлантический циклон – ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. 30 ноября ночью влияние циклона усилится, ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 ноября – 4-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 30 ноября – 1-2 градуса мороза, что на 1-2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью повсеместно, а днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Ночью температура будет от -3 до -8 градусов, днем она составит от -1 до -6 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.



День 28 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959году – 24 градусов мороза.



