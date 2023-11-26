36 минут назад
Утром в аварии в Елецком районе пострадала женщина
Скользкие дороги уже дают о себе знать.
ДТП произошло около 11 утра на 15-м километре автодороги Елец-Долгоруково-Тербуны.
Водитель 1967 г.р. на белом «Nissan» ехал со стороны Ельца, но не справился с управлением и допустил столкновение с «Ладой XRAIY».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в иномарке все остались целы, а в автомобиле отечественного производства пострадала женщина 1960 г.р.
Фото УМВД РФ по Липецкой области