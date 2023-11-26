Происшествия

36 минут назад

Утром в аварии в Елецком районе пострадала женщина

361
#ДТП #скользкая дорога
Утром в аварии в Елецком районе пострадала женщина

Скользкие дороги уже дают о себе знать.

ДТП произошло около 11 утра на 15-м километре автодороги Елец-Долгоруково-Тербуны.

Водитель 1967 г.р. на белом «Nissan» ехал со стороны Ельца, но не справился с управлением и допустил столкновение с «Ладой XRAIY». 

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в иномарке все остались целы, а в автомобиле отечественного производства пострадала женщина 1960 г.р.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#ДТП #скользкая дорога

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