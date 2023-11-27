Общество

33 минуты назад

Муниципальным дворникам и водителям почти вдвое повышают зарплату

14 678
#благоустройство #снег
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Муниципальным дворникам и водителям почти вдвое повышают зарплату

Водители коммунальной техники будут получать до 70 тысяч рублей, дворники — до 36 400.

Свершилось! Мэрия Липецка нашла деньги на увеличение зарплат работникам МБУ «Управление благоустройства Липецка». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщила глава города Евгения Уваркина. Водители коммунальной техники будут получать до 70 тысяч рублей, уборщики территорий — до 36 400 рублей. Это почти вдвое больше, чем они получают сейчас. Новые зарплаты будут начислены уже в декабре.

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— Городскому управлению благоустройства особо не хватало дворников и водителей. Теперь же появится возможность активно привлекать новых людей на работу. Теперь мне нужно знать, сколько приходит в МБУ новых сотрудников и уходит. Мы должны видеть это четко. Та же самая информация нужна и по МУП «Липецкпассажиртранс», — сказала мэр.

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Оперативка, собственно, и началась с сообщения председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева о том, как убирали Липецк на прошлой неделе, с его двумя снегопадами и оттепелью. По словам чиновника, муниципальное коммунальное предприятие работало все эти дни в усиленном режиме. На дороги и тротуары было высыпано 2 800 тонн пескосоляной смеси и 470 тонн технической соли, с улиц вывезли 9 200 кубометров снега. Тротуары чистили 110 уборщиков территорий:

— В смену работали 60 спецмашин, из них 25 наемных, для уборки улиц частного сектора. Сегодня с подтоплениями некоторых участков улично-дорожной сети борются три АС-машины. Они будут работать в две смены. Сейчас на уборке снега с улиц работают 22 самосвала и три снегопогрузчика. После 17:00 метеорологи прогнозируют переход через ноль, в минус. Тогда же мы начнем вносить на улицы пескосоляную семь.

Глава Липецка попросила вывести на экран данные ГЛОНАСС по работе техники. На экране было видно, что в центре города техника снует подобно муравьям. А вот на окраины заходит за 8-часовую смену не часто.

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Мэр попросила департамент Павла Звонарева подавать ей ежедневные, а не накопительные еженедельные, сводки с указанием вывода коммунальной техники и дворников на улицы. Такую же информацию мэр запросила по работе управляющих компаний. Также в этот отчет Евгения Уваркина попросила включить прогноз погоды на несколько ближайших суток с указанием информации о количестве выпавших осадков.

Начальник городского управления ГО и ЧС Николай Новиков сообщил, что в те дни, когда в Липецке шел снег, был зафиксирован 38-процентный рост аварий на дорогах. В среднем, в сутки происходило по 10-15 ДТП. К счастью, в них никто не погиб. Но без пострадавших не обошлось. В авариях на улицах Белана, Катукова, Петра Смородина, Первомайской травмы получили 13 водителей и пассажиров. На прошлой неделе произошло шесть ДТП с участием общественного транспорта (пять из них случились не по вине водителей автобусов), в которых обошлось без пострадавших. В городе было зафиксировано четыре наезда на пешеходов, в которых травмы получили пять человек.
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#благоустройство #снег
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Комментарии (14)

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Интересно

4 минуты назад
Что там делает Жигаров , кто-нибудь знает ?
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ОДНАКО

8 минут назад
ДО-ДО-ДО-ДО-ДО-ДО-ДО-ДО. Кого не устраивает тоже ДОДОДОСВИДОС.
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Скажите

9 минут назад
Это сколько в долларах?
ответить

Напиши

13 минут назад
Конкретно,кто и сколько будет получать.От....и до....!
ответить

Коммунист

16 минут назад
Хорошие новости. Партия и правительство спасибо вам. Встаём с колен
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Тунеядец

18 минут назад
Вау! Класс.. Всё я дворники , буду получать почти 40 тысяч...
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ха

19 минут назад
нам от этого ни тепло ни жарко, естественно до дворника будет доходить половина, а вторая половина косопузым, улицу Гоголя 2и 1 вообще не метут и не убирают, ни подьезды ни тротуары, совсем охамели
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Пока мэрия сладко спит

20 минут назад
дядя Вася в 5 утра уже во всю метёт. Подойду и спрошу, дядя Вась, получаете чистыми 36400???
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Тузик

22 минуты назад
Как же раздражает это ДО. Можно написать до миллиона. Чего уж там
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У бедных дворников

22 минуты назад
зарплаты были 18т р получается? А как спрашивается они жили на такие день? В 5 утра уже во все орудия, а у мэрии минимальная зарплата интересно какая?
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