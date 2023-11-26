Спорт

16 минут назад

Не доехал до Ссёлок: «Мицубиси» улетел в кювет, «ВАЗ» разорвало в клочья

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#ДТП #авария

Только чудом в лобовом столкновении обошлось без жертв.

Серьёзное ДТП произошло сегодня в Грязинском районе на 8-м километре автодороги Липецк- Борисовка.

Водитель «ВАЗ-2107» 1975 г.р. двигался в сторону Ссёлок, но не справился с управлением и его машину вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался «Митсубиси-Паджеро» под управлением его ровесника.

Японский автомобиль улетел в кювет, в нём всё остались целы. Надежнейшее и качественное чудо отечественного автопрома от удара буквально разорвало. В результате пострадали водитель и пассажирка ВАЗ 1973 г.р.

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В УМВД РФ по Липецкой области призывает водителей соблюдать меры осторожности: снижать скорость и увеличивать дистанцию перед движущимся впереди транспортом. При приближении к перекресткам, пешеходным переходам водителям стоит быть особенно внимательными и заблаговременно снижать скорость. В дни снегопада лучше вообще воздержаться от поездок без крайней нужды.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

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#ДТП #авария

Комментарии (2)

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Фокс

1 минуту назад
Посмотрите статистику и прочие репортажи с мест ДТП. Надежнейшие и качественные чуды иностранного автопрома от удара буквально разрывало на куски. Причём с вылетом мотора и остального содержимого прямо по всей дороге и обочинам
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Не эксперт

5 минут назад
В дни снегопада лучше вообще воздержаться от поездок без крайней нужды. Но торопыгам всё равно. Будут дышать в спину и бибикать)
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