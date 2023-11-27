Происшествия

сегодня, 14:41

На улице Папина продолжается деревьепад

5 1328
#упаввшее дерево
3
На улице Папина продолжается деревьепад

Старый тополь рухнул прямо на подъезд хрущевки.

Липчане сообщили GOROD48 еще об одном упавшем дереве на улице Папина. Старый тополь рухнул прямо на подъезд дома № 21/3. Ствол остановил козырек входной группы.







«Двор довольно проходной, через него ходят студенты колледжей на остановку», — рассказали жильцы дома.

Час назад на улице Папина дерево упало во дворе домов № 21, 23 и повредило автомобиль «Тойта».

Напомним, сегодня скорость порывов ветра может достигать штормовой — 20 м/с.
5 1328
#упаввшее дерево
3

Комментарии (5)

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Пупкин

28 минут назад
Жемчужина она такая , живёт в грязище и в ветках с мусором
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Да это ерунда

сегодня, 15:07
Вы на Дачном не были еще…. Минимум 100 штук по дороге, вековые…. Упадут - смертельный исход 100%
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Гость

сегодня, 15:01
На тракторном тоже огромный тополь рухнул, прямо на дорогу где ходит общественный транспорт, на Краснознамённой, движение по обочине, по грязи
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Житель Липецка

сегодня, 14:56
На проспекте Победы между домами 88 и 90, тополями никто не занимался со дня их посадки. А они выше домов.
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Ванька Грозный

сегодня, 14:49
Красотища-то какая , лепота !!
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