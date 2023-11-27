Происшествия
сегодня, 14:41
На улице Папина продолжается деревьепад
5 1328
Старый тополь рухнул прямо на подъезд хрущевки.
Липчане сообщили GOROD48 еще об одном упавшем дереве на улице Папина. Старый тополь рухнул прямо на подъезд дома № 21/3. Ствол остановил козырек входной группы.
«Двор довольно проходной, через него ходят студенты колледжей на остановку», — рассказали жильцы дома.
Час назад на улице Папина дерево упало во дворе домов № 21, 23 и повредило автомобиль «Тойта».
Напомним, сегодня скорость порывов ветра может достигать штормовой — 20 м/с.
«Двор довольно проходной, через него ходят студенты колледжей на остановку», — рассказали жильцы дома.
Час назад на улице Папина дерево упало во дворе домов № 21, 23 и повредило автомобиль «Тойта».
Напомним, сегодня скорость порывов ветра может достигать штормовой — 20 м/с.
5 1328
Пупкин
Да это ерунда
Гость
Житель Липецка
Ванька Грозный