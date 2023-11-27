Общество

57 минут назад

Температурный шов в многоэтажке переполошил липчан

14 1455
#трещина #температурный шов
4

Оказалось, что они приняли его за трещину.

Сегодня между вторым и третьим подъездом дома № 49 на улице Неделина горожане заметили трещину. К дому выехали представители управляющей компании «Спутник» и городского департамента ЖКХ. Как выяснилось, переполох поднялся напрасно.

— Это температурный шов, — сказал GOROD48 директор УК «Спутник» Сергей Малеев.

Температурный шов — одна из разновидностей деформационного шва, который делит отсеки бетонных конструкций и защищает стены от деформации из-за изменения температур бетона.

Заместитель председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков подтвердил версию с температурным швом, успокоив жильцов дома. 

— Повод для паники отсутствует абсолютно. Дом длинный, состоит из нескольких секций, составляющих единое целое. В таких протяженных зданиях часто можно увидеть вертикальные «трещины» по всей высоте здания - это и есть разделительный деформационный шов, благодаря которым снимаются избыточные напряжения конструкции дома. Задача деформационного шва – компенсировать температурные расширения, компенсировать напряжение. Летом шов расширяется, зимой сужается. В обычной ситуации на него просто не обращают внимания.  - рассказал Алексей Жидков. 


14 1455
#трещина #температурный шов
4

Комментарии (14)

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Мэр

8 минут назад
Без паники, горит одна сосна...
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Коммунист

13 минут назад
Этот дом построен по секретным советским технологиям и не имеет аналогов в мире
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Прохожий

15 минут назад
Судя по фото этот температурный шов неоднократно замазывали, а он опять зараза наружу за сквозняком и к зиме .
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Лиза

19 минут назад
Зато потом сюрприз будет...
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Время

24 минуты назад
Когда рухнет, посмотрим что запоют
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Викторм

29 минут назад
да, Она кирпичная. Ей не надо.
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Витек

30 минут назад
В 1986 тоже говорили, что всё в порядке.
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Гость

32 минуты назад
Павел, у них это наверное первая зима? Физик
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да

36 минут назад
Че та я не видел таких швов на Кремлевской стене - а она по длиннее будет
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Гость

36 минут назад
И где же такой перепад температур был, максимум от минус10до плюс 4и то не резко, враньё
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