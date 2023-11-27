Температурный шов в многоэтажке переполошил липчан

Оказалось, что они приняли его за трещину.

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Сегодня между вторым и третьим подъездом дома № 49 на улице Неделина горожане заметили трещину. К дому выехали представители управляющей компании «Спутник» и городского департамента ЖКХ. Как выяснилось, переполох поднялся напрасно.— Это температурный шов, — сказал GOROD48 директор УК «Спутник» Сергей Малеев.Температурный шов — одна из разновидностей деформационного шва, который делит отсеки бетонных конструкций и защищает стены от деформации из-за изменения температур бетона.Заместитель председателя городского департамента ЖКХ Алексей Жидков подтвердил версию с температурным швом, успокоив жильцов дома.— Повод для паники отсутствует абсолютно. Дом длинный, состоит из нескольких секций, составляющих единое целое. В таких протяженных зданиях часто можно увидеть вертикальные «трещины» по всей высоте здания - это и есть разделительный деформационный шов, благодаря которым снимаются избыточные напряжения конструкции дома. Задача деформационного шва – компенсировать температурные расширения, компенсировать напряжение. Летом шов расширяется, зимой сужается. В обычной ситуации на него просто не обращают внимания. - рассказал Алексей Жидков.