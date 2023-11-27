Первая жертва ватрушки: 10-летний ребенок едва не погиб, врезавшись в дерево

Реаниматологи областной детской больницы борются за жизнь школьника из Данкова.

26 ноября в реанимацию областной детской больницы из Данкова доставили 10-летнего мальчика, разбившегося при спуске со снежной горки. Школьник врезался в дерево на летящей как пуля ватрушке.



— Ребенок очень тяжелый. К нам он попал в политравмой, множеством переломов и ушибов. Ему уже сделали нейрохирургическую операцию. Реаниматологи в буквальном смысле борются за его жизнь и здоровье, — сообщили GOROD48 в клинике.



Медики говорят, что самой опасной из зимних забав является как раз спуск с горок на ватрушках: удар в препятствие гарантирует сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы. Поэтому врачи рекомендуют родителям выбирать для детей ледянки или обычные санкам, с которых в случае опасности можно упасть на бок, а при движении управлять наклонами тела и ногами.

