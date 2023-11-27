Происшествия

35 минут назад

Первая жертва ватрушки: 10-летний ребенок едва не погиб, врезавшись в дерево

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#ватрушка #зимние забавы
Первая жертва ватрушки: 10-летний ребенок едва не погиб, врезавшись в дерево

Реаниматологи областной детской больницы борются за жизнь школьника из Данкова.

26 ноября в реанимацию областной детской больницы из Данкова доставили 10-летнего мальчика, разбившегося при спуске со снежной горки. Школьник врезался в дерево на летящей как пуля ватрушке.

— Ребенок очень тяжелый. К нам он попал в политравмой, множеством переломов и ушибов. Ему уже сделали нейрохирургическую операцию. Реаниматологи в буквальном смысле борются за его жизнь и здоровье, — сообщили GOROD48 в клинике.

Медики говорят, что самой опасной из зимних забав является как раз спуск с горок на ватрушках: удар в препятствие гарантирует сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы. Поэтому врачи рекомендуют родителям выбирать для детей ледянки или обычные санкам, с которых в случае опасности можно упасть на бок, а при движении управлять наклонами тела и ногами.
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#ватрушка #зимние забавы

Комментарии (3)

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Коммунист

19 минут назад
Надо принять поправку в конституцию о запрете ватрушек. Т.к. они не скрепные. Сани наше всё
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Гость

20 минут назад
Здоровья тебе малыш!!!!!
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Шапокляк

29 минут назад
Живи, парнишка! И больше так не делай
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
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