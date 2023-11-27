Липчане приняли проблемы на подстанции за сбитый беспилотник

Линия электропередач оказалась повреждена из-за непогоды.

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Поздно вечером 26 ноября на улице Московской заметили вспышку, после которой погасли несколько уличных фонарей. «Вспышка яркая, и грохот стоял вчера в районе „Университетского“», — описывают случившееся очевидцы. Некоторые тут же решили, что у них на глазах сбит беспилотник.



Однако все оказалось намного банальнее. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала филиала ПАО «Россети Центр», причиной вспышки стало повреждение линии электропередач из-за непогоды. Перерыв электроснабжения был зафиксирован с 22.35 до 22.50. Подачу электроэнергии филиал восстановил по резервной схеме.