Общество
13 минут назад
Липчане приняли проблемы на подстанции за сбитый беспилотник
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Линия электропередач оказалась повреждена из-за непогоды.
Поздно вечером 26 ноября на улице Московской заметили вспышку, после которой погасли несколько уличных фонарей. «Вспышка яркая, и грохот стоял вчера в районе „Университетского“», — описывают случившееся очевидцы. Некоторые тут же решили, что у них на глазах сбит беспилотник.
Однако все оказалось намного банальнее. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала филиала ПАО «Россети Центр», причиной вспышки стало повреждение линии электропередач из-за непогоды. Перерыв электроснабжения был зафиксирован с 22.35 до 22.50. Подачу электроэнергии филиал восстановил по резервной схеме.
Однако все оказалось намного банальнее. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого филиала филиала ПАО «Россети Центр», причиной вспышки стало повреждение линии электропередач из-за непогоды. Перерыв электроснабжения был зафиксирован с 22.35 до 22.50. Подачу электроэнергии филиал восстановил по резервной схеме.
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