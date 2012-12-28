Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
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Мать разбившегося на мопеде подростка обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в противоправные действия
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Происшествия
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15 минут назад
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Подросток из Липецка обвиняется в терроризме
Его дело рассмотрит суд. По данным следствия, подросток готовился к теракту.
«По данным следствия, в декабре 2025 года несовершеннолетний посредством мессенджера присоединился к сообществу, пропагандировавшему деятельность запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации, где неоднократно вступал в переписку с куратором и высказывал намерения совершить преступление на территории города Липецка. Готовясь к террористическому акту, он приобрёл необходимые средства маскировки и орудие совершения противоправного деяния, а также изучал соответствующие материалы», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Подростка задержали сотрудники УФСБ и УМВД России по Липецкой области. По ходатайству следствия он содержится под стражей.
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