С утра в травмпункты Липецка обратилось более 20 человек

Врачи не наблюдают значительного увеличения пациентов.

В липецких травмпунктах сегодня утром повышенного ажиотажа из-за гололеда не наблюдалось. Небольшое увеличение обратившихся отметили только в Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1. В травмпункте больницы с утра побывали девять человек. Больница сегодня дежурная, и именно этим в ней объяснили увеличение количества обратившихся. Чаще всего липчане приезжают в БСМП с травмами рук и ног.



В областной детской больнице с утра приняли семь пациентов. А за последние сутки — около 60-ти юных пациентов. В Липецкую городскую больницу № 4 с утра обратились четыре человека, в травмпункт больницы «Свободный Соклол» — пять.