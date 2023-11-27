Общество

сегодня, 10:08

С утра в травмпункты Липецка обратилось более 20 человек

12 1116
#травмпункт
3
С утра в травмпункты Липецка обратилось более 20 человек

Врачи не наблюдают значительного увеличения пациентов.

В липецких травмпунктах сегодня утром повышенного ажиотажа из-за гололеда не наблюдалось. Небольшое увеличение обратившихся отметили только в Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1. В травмпункте больницы с утра побывали девять человек. Больница сегодня дежурная, и именно этим в ней объяснили увеличение количества обратившихся. Чаще всего липчане приезжают в БСМП с травмами рук и ног.

В областной детской больнице с утра приняли семь пациентов. А за последние сутки — около 60-ти юных пациентов. В Липецкую городскую больницу № 4 с утра обратились четыре человека, в травмпункт больницы «Свободный Соклол» — пять.
12 1116
#травмпункт
3

Комментарии (12)

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А

23 минуты назад
Весь тротуар во льду, посыпать и не додумались
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цирк

30 минут назад
алкаши после веселья возвращались домой-142 проц
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Любопытный

31 минуту назад
А почему вообще должны быть пострадавшие? Обрадовали - не наблюдают значительного увеличения пациентов! Значит, можно и не чистить!
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однако

44 минуты назад
и никому не пожаловаться.все по кругу,друг за друга.жена не пожет встать два дня.5000 не помогли .до травмпункта не дойти,боль адская.скорая в травпункт.все.
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шесть заместителей

50 минут назад
всё под жёстким контролем !
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мысли в слух

50 минут назад
Сами виноваты нечего было шляться сидели бы дома ничего бы не было
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злой

сегодня, 10:28
все песка не будет, соль кончилась
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Живу в Липецке

сегодня, 10:26
Ни одного дворника, ни одной посыпанной дорожки. Ждали,что за ночь все растает, что проблемы решаться сами собой? нет! Нужно чистить,посыпать, в том числе в глубине районов!
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Клейменов

сегодня, 10:24
а среди пострадавших есть сотрудники ГЖИ кто контролирует работу укашек? плохо, очень плохо
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Гость

сегодня, 10:22
Ну и где хваленная техника, которая якобы вышла на дороги?))))
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