Нововведение начнёт действовать 1 ноября.

Пассажиры липецких электробусов заметили неприятную закономерность: по маршруту № 4 — от 24-го микрорайона до «Елецкого» — они ходят пустыми, а по маршруту № 5 — от кольца 9-го микрорайона до Стана-2000 — переполненными.«Почему бы по пятому маршруту не пустить больше рейсов за счёт четвёртого?» — предложили горожане.Маршрут № 5 обслуживается тремя электробусами и двумя автобусами, по маршруту № 4 курсируют четыре электробуса.В мэрии разъяснили, что маршрут № 4 работает по концессионному соглашению модернизации трамвайной сети: в течение часа из него можно бесплатно пересесть в трамвай на любой остановке (при пересадке необходимо приложить транспортную карту к терминалу, при этом повторно деньги не спишутся).Маршрут № 5 компенсационный — он введён на время закрытия трамвайного маршрута № 5.«Расписание составлено с учётом режима труда и отдыха водителей и специфики подвижного состава, который заряжается от внешнего источника. По информации перевозчика, провозные возможности электробусов маршрута № 5 соответствуют сложившемуся пассажиропотоку. В часы пиковой нагрузки наблюдается максимальный пассажиропоток, в связи с чем транспортные средства осуществляют движение по многим муниципальным маршрутам с высокой наполняемостью. Такая ситуация характерна не только для Липецка, но и для отрасли в целом», — рассказали в администрации Липецка.При этом в мэрии добавили, что департамент транспорта прорабатывает изменения расписания маршрута № 4, оно начнет действовать 1 ноября.