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Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог
Сегодня, 30 марта, липчане обсуждали, что стало причиной вспышки над районом «Елецкий», бывшая сотрудница колбасного магазина заявила, что тот продавал просроченный товар, и в Липецке начался сезон ремонта дорог.
В правительстве Липецкой области заявили, что системы ПВО вчера не срабатывали, синоптики — что гроза, которую они прогнозировали накануне, так и не пришла. А эксперт по пиротехнике уточнил, что от запуска заряда салюта до его подрыва проходит не более пяти секунд, а в данном случае прошло в два раза больше времени.
В одном из домашних чатов предположили, что в «Елецком» баловались дети, которых потом разогнали взрослые.
Комментаторы GOROD48 не преминули тут же выдвинуть свои версии.
— Это к деньгам, большим! — написал Хороший знак.
— Илон Маск опять шалит, — считает Мимоходом.
— Может это марсиане? — спросил Коммунист.
— Это знак! Теперь, наверно, точно ещё раз поднимут тариф на коммунальные по просьбам народа, — уверена Зинаида Львовна.
— Инопланетное вторжение началось, дождались! Вот и сразу фильм вспомнился «Нечто» называется, там тоже кое-что упало или прилетело! — доложил Ученый из училища.
— Разверзлись небеса, и озарила вспышка вдруг Елецкий мкр. Предупредили небеса всех жителей района, что поведение жильцов микрорайона, не признает даже сама природа! — сделал вывод Сельдерей не растет на Елецком.
К вечеру подоспело объяснение, весьма прозаическое. Вспышка вызвана аварией на городской энергосистеме.
«Причиной светового явления, зафиксированного жителями города, стала электрическая дуга, возникшая в результате повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский». Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности компании», — сообщили GOROD48 в «Липецкэнерго».Это объяснение подтверждают видео, снятые камерами на юго-западе города: сразу после вспышки искрят провода и пропадает свет вдоль дорог на улицах Московской и Катукова.
Бывшая продавец сетевого магазина заявила, что ее заставляли торговать просрочкой. Ирина Смольянинова проработала в магазине всего три дня и уволилась. Говорит, что не могла торговать некачественными продуктами в том районе, где все ее знают.
В магазине все отрицают, заявляя, что бывшая работница нажаловалась на них от обиды. Точку на I должен поставить Роспотребнадзор, который намерен провести проверку.
— Поблагодарим Ирину Смольянинову за смелость! Посетуем на мораторий правительства РФ на проверки бизнеса. Получается что нагрузка на Роспотребнадзор снизилась. У населения осталось право писать жалобы, — написала Гостья.
Сегодня с улицы Белянского в Липецке начался сезон ремонта дорог. К 31 августа трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров.
Завтра снова стоит взять зонтик. Синоптики прогнозируют на последний день марта небольшие дожди. Немного похолодает, столбики термометров опустятся до +5 градусов.
Электорат