Липецкая вечЁрка: таинственная вспышка в «Елецком», торговля просрочкой и начало ремонта дорог

Сегодня, 30 марта, липчане обсуждали, что стало причиной вспышки над районом «Елецкий», бывшая сотрудница колбасного магазина заявила, что тот продавал просроченный товар, и в Липецке начался сезон ремонта дорог.





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В правительстве Липецкой области заявили, что системы ПВО вчера не срабатывали, синоптики — что гроза, которую они прогнозировали накануне, так и не пришла. А эксперт по пиротехнике уточнил, что от запуска заряда салюта до его подрыва проходит не более пяти секунд, а в данном случае прошло в два раза больше времени.



В одном из домашних чатов предположили, что в «Елецком» баловались дети, которых потом разогнали взрослые.



Комментаторы GOROD48 не преминули тут же выдвинуть свои версии.



— Это к деньгам, большим! — написал Хороший знак.



— Илон Маск опять шалит, — считает Мимоходом.



— Может это марсиане? — спросил Коммунист.



— Это знак! Теперь, наверно, точно ещё раз поднимут тариф на коммунальные по просьбам народа, — уверена Зинаида Львовна.



— Инопланетное вторжение началось, дождались! Вот и сразу фильм вспомнился «Нечто» называется, там тоже кое-что упало или прилетело! — доложил Ученый из училища.



— Разверзлись небеса, и озарила вспышка вдруг Елецкий мкр. Предупредили небеса всех жителей района, что поведение жильцов микрорайона, не признает даже сама природа! — сделал вывод Сельдерей не растет на Елецком.



К вечеру подоспело объяснение, весьма прозаическое. Вспышка вызвана аварией на городской энергосистеме.

Накануне в районе «Елецкий» камера домофона записала странное видео : начавшийся от земли росчерк и последовавшую за ним вспышку в небе.В правительстве Липецкой области заявили, что системы ПВО вчера не срабатывали, синоптики — что гроза, которую они прогнозировали накануне, так и не пришла. А эксперт по пиротехнике уточнил, что от запуска заряда салюта до его подрыва проходит не более пяти секунд, а в данном случае прошло в два раза больше времени.В одном из домашних чатов предположили, что в «Елецком» баловались дети, которых потом разогнали взрослые.Комментаторы GOROD48 не преминули тут же выдвинуть свои версии.— Это к деньгам, большим! — написал— Илон Маск опять шалит, — считает— Может это марсиане? — спросил— Это знак! Теперь, наверно, точно ещё раз поднимут тариф на коммунальные по просьбам народа, — уверена— Инопланетное вторжение началось, дождались! Вот и сразу фильм вспомнился «Нечто» называется, там тоже кое-что упало или прилетело! — доложил— Разверзлись небеса, и озарила вспышка вдруг Елецкий мкр. Предупредили небеса всех жителей района, что поведение жильцов микрорайона, не признает даже сама природа! — сделал выводК вечеру подоспело объяснение, весьма прозаическое. Вспышка вызвана аварией на городской энергосистеме. «Причиной светового явления, зафиксированного жителями города, стала электрическая дуга, возникшая в результате повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский». Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности компании», — сообщили GOROD48 в «Липецкэнерго». Это объяснение подтверждают видео, снятые камерами на юго-западе города: сразу после вспышки искрят провода и пропадает свет вдоль дорог на улицах Московской и Катукова.



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Бывшая продавец сетевого магазина заявила, что ее заставляли



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В магазине все отрицают, заявляя, что бывшая работница нажаловалась на них от обиды. Точку на I должен поставить Роспотребнадзор, который намерен провести проверку.



— Поблагодарим Ирину Смольянинову за смелость! Посетуем на мораторий правительства РФ на проверки бизнеса. Получается что нагрузка на Роспотребнадзор снизилась. У населения осталось право писать жалобы, — написала Гостья.



Сегодня с улицы Белянского в Липецке



Завтра снова стоит взять зонтик. Синоптики Это объяснение подтверждают видео, снятые камерами на юго-западе города: сразу после вспышки искрят провода и пропадает свет вдоль дорог на улицах Московской и Катукова.Бывшая продавец сетевого магазина заявила, что ее заставляли торговать просрочкой . Ирина Смольянинова проработала в магазине всего три дня и уволилась. Говорит, что не могла торговать некачественными продуктами в том районе, где все ее знают.В магазине все отрицают, заявляя, что бывшая работница нажаловалась на них от обиды. Точку на I должен поставить Роспотребнадзор, который намерен провести проверку.— Поблагодарим Ирину Смольянинову за смелость! Посетуем на мораторий правительства РФ на проверки бизнеса. Получается что нагрузка на Роспотребнадзор снизилась. У населения осталось право писать жалобы, — написалаСегодня с улицы Белянского в Липецке начался сезон ремонта дорог . К 31 августа трем подрядчикам мэрии нужно обновить 38 дорог общей длиной 39 километров.Завтра снова стоит взять зонтик. Синоптики прогнозируют на последний день марта небольшие дожди . Немного похолодает, столбики термометров опустятся до +5 градусов.