сегодня, 12:57
Из 16-этажного дома в «Елецком» выпала женщина
Предположительно, она упала с 11 этажа.
— В полицию поступило сообщение от жителей микрорайона. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Квартира, в которой жила женщина закрыта, полицейские осмотрят ее после приезда собственника.
Гость
гость
Лиза
Бабка Прасковья
Учёный из училища
Область
й
Грустно.
Ленин
Старый житель Липецка