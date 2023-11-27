Происшествия

сегодня, 12:57

Из 16-этажного дома в «Елецком» выпала женщина

17 3554
#падение с высоты
3
Из 16-этажного дома в «Елецком» выпала женщина

Предположительно, она упала с 11 этажа.

Днем 27 ноября у дома №7 по Елецкому шоссе было найдено тело 60-летней женщины. Предположительно, она упала с 11-го этажа 16-этажного здания. 

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WhatsApp Image 2023-11-27 at 13.02.10.jpeg+2023-11-27-13.12.01.jpg

— В полицию поступило сообщение от жителей микрорайона. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Квартира, в которой жила женщина закрыта, полицейские осмотрят ее после приезда собственника.

17 3554
#падение с высоты
3

Комментарии (17)

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Гость

2 минуты назад
Lovener, читайте внимательно возраст
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гость

2 минуты назад
вообще то написано что ей 60 лет где вы прочитали 36
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Лиза

8 минут назад
60 лет женщине, зачем сводить счёты с жизнью...
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Бабка Прасковья

9 минут назад
Кругом ставят фонари синего света и вывески и реклама синяя, в депрессию вгоняет, а ещё зомбоящик!
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Учёный из училища

17 минут назад
Всем надо пить антидепресанты и телевизор запретить!
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Область

17 минут назад
Прекратите психотронной террор населения! Не выпадают просто так люди из окон, должно быть много факторов подтолкгувших людей выйти из окон.
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й

20 минут назад
Не дождалась сына
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Грустно.

25 минут назад
от хорошей жизни так не уходят...
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Ленин

26 минут назад
она в год кролика родилась , а кролики -они очень мягкие и ранимые , внутри себя переживала вот и до переживалась Царствие ей небесное !
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Старый житель Липецка

30 минут назад
Наверное посмотрела новости по телевизору
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