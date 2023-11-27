Из 16-этажного дома в «Елецком» выпала женщина

Предположительно, она упала с 11 этажа.





Днем 27 ноября у дома №7 по Елецкому шоссе было найдено тело 60-летней женщины. Предположительно, она упала с 11-го этажа 16-этажного здания.— В полицию поступило сообщение от жителей микрорайона. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Квартира, в которой жила женщина закрыта, полицейские осмотрят ее после приезда собственника.