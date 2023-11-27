В Липецке продолжают падать деревья

Испорчен автомобиль.

Сегодня днем на улице Папина, во дворе между домами № 21 и 23 на автомобиль «Тойота» упало дерево. Как сообщили GOROD48 очевидцы, никто не пострадал.



Сегодня в Липецкой области бушует сильный ветер с порывами скоростью до 20 м/с. По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале оценки скорости ветра, такая скорость считается штормовой.



Напомним, в Липецке около 20 000 аварийных деревьев.

