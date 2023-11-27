Происшествия

46 минут назад

В Липецке продолжают падать деревья

8 924
#упавшее дерево
2
В Липецке продолжают падать деревья

Испорчен автомобиль.

Сегодня днем на улице Папина, во дворе между домами № 21 и 23 на автомобиль «Тойота» упало дерево. Как сообщили GOROD48 очевидцы, никто не пострадал.

Сегодня в Липецкой области бушует сильный ветер с порывами скоростью до 20 м/с. По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале оценки скорости ветра, такая скорость считается штормовой.

Напомним, в Липецке около 20 000 аварийных деревьев. 
8 924
#упавшее дерево
2

Комментарии (8)

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////гость\\\\

11 минут назад
Интересно, хорошо что там машина стояла, а не дети играли - гуляли, водителю надо грамоту выписать - возможно его автомобиль спас чью-то жизнь
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й

25 минут назад
Это заговор какой-то.
ответить

Интересно

26 минут назад
А там, что? стоянка??? Между деревьев!!! ?? Ещё пусть штраф заплатит, за стояние на газоне!
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Липецкие басни

33 минуты назад
Подумаешь дерево на машину упало, на 8ом и 9ом районах деревья постоянно падают, двоих человек убило насмерть, а машины никто уже не считает! Пора уже привыкнуть, а ещё богу надо молиться чтобы деревья не падали!
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мнение народа

36 минут назад
Пускай падают чем больше деревьев упадёт тем меньше работы зеленхозу
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А шо

39 минут назад
Она там делала в парке?
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Фрося

39 минут назад
Как то неспокойно в городе....То воды нет,то света нет...Дороги и тратуары не чистят..светофоры не горят...Деревья падают,то на людей,то на машины....Хозяин есть в городе?????
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...

43 минуты назад
И люди продолжают падать тоже(
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