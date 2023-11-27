Происшествия
46 минут назад
В Липецке продолжают падать деревья
8 924
Испорчен автомобиль.
Сегодня днем на улице Папина, во дворе между домами № 21 и 23 на автомобиль «Тойота» упало дерево. Как сообщили GOROD48 очевидцы, никто не пострадал.
Сегодня в Липецкой области бушует сильный ветер с порывами скоростью до 20 м/с. По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале оценки скорости ветра, такая скорость считается штормовой.
Напомним, в Липецке около 20 000 аварийных деревьев.
Сегодня в Липецкой области бушует сильный ветер с порывами скоростью до 20 м/с. По принятой Всемирной метеорологической организацией шкале оценки скорости ветра, такая скорость считается штормовой.
Напомним, в Липецке около 20 000 аварийных деревьев.
8 924
////гость\\\\
й
Интересно
Липецкие басни
мнение народа
А шо
Фрося
...