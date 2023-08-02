53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: десантники под дождем, ремонт второй половины Сокольского моста, и жуткое облако
Сегодня, 2 августа, десантники отметили праздник, стало известно, когда начнется ремонт второй половины Сокольского моста планируют перекрыть для , и липчане делились фото и видео необычного облака, которое накрыло город накануне вечером.
Вторую половину Сокольского моста скоро перекроют для ремонтных работ, первую, понятное дело, откроют. Заместитель директора компании «Инфинити Групп» Максим Колпаков сообщил, что строители ориентируются на 11–12 августа. Но тут все будет зависеть от погоды, если пойдут дожди, сроки могут быть сдвинуты.
Перекрыть другую половину хотели на две недели раньше, но ремонт застопорился из-за того, что пришлось менять материал для деформационных швов. Сдать мост строители должны к 30 ноября.
В мэрии задумали привести в порядок еще один большой мост — на Лебедянском шоссе, по крайней мере объявили торги на проект его капительного ремонта, которые закончились чудесным падением цены.
ООО «Первая сетевая компания» подрядилась сделать проект капремонта на 65% дешевле первоначальной цены контракта — за 2 860 тысяч рублей!
Мэрия сэкономила деньги, что очень хорошо, но вызывает опасение результат столь дешевой работы. Однако в управлении главного смотрителя Липецка поспешили заверить GOROD48, что фирма чиновникам знакома, она уже занималась обеспечением транспортной безопасности Петровского моста и путепровода Северный на улице Алмазной.
— На миллионных торгах просто так бешеных скидок не бывает. Тут либо сделают отвратно, либо сольются на полпути, и стройка останется замороженной до следующих торгов с нуля, — предположил читатель.
— Вот бы так цены в магазинах и на топливо падали бы! — размечтался Работяга.
Накануне вечером липчане увидели над городом необычное облако со сверкающими молниями внутри.
Такие облака характерны для теплого времени года, часто с ними связаны интенсивные осадки, грозы и шквалы.
— Там скрывается НЛО, — уверен читатель.
— Это знак, — предположил другой читатель.
— Может, мне кредит спишут, — решил воспользоваться ситуацией Илья.
И еще одно природное явление в эти дни могут наблюдать липчане — суперлуние. Спутник в такие дни приближается к Земле на минимально расстояние, и зрительно увеличивается в размерах на 10-15%.
Если кто-то не успел насладиться красивыми видами, нестрашно. Скоро будет еще одно суперлуние — 30 августа. А последнее в 2023 году суперлуние произойдет 29 сентября.
— Говорят, полнолуние на женщин очень сильно влияет, — написал Фауст.
— Фауст, они на метлах летают, — уточнил Лес.
Хотя Ильин день уже почти завершился, но его главная примета — то, что с Ильина дня начинается осень, похоже, не сработала. На завтра синоптики прогнозируют в Липецке до +30 градусов. И пока похолодания не ждут.
Электорат
бензин