Общество
сегодня, 15:02
Ремонт второй половины сокольского моста начнут через неделю
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Транспортный поток переместится на его обновленную часть.
ООО «Инфинити Групп» уже на следующей неделе переместится с ремонтом на вторую половину сокольского моста. Об этом GOROD48 сообщил заместитель директора компании по строительству Максим Колпаков:
— Пока ориентируемся на 11-12 августа. Однако все зависит от погоды, строительным работам могут помешать дожди. Что касается подмостовой зоны — ремонт конструктивных элементов идет по графику. По муниципальному контракту, мы должны сдать объект заказчику к 30 ноября.
В свою очередь, в управлении главного смотрителя Липецка довольны ходом ремонта. Вопросов к качеству работ заказчик не имеет. Вот-вот закончатся согласование с РЖД работ по восстановлению защитного слоя бетона на опорах, ригелях и пролетных строениях, нависающих над железнодорожными путями. Тогда у подрядчика появятся окна, во время которых будет обесточен контактный провода напряжением 27 тысяч вольт, и он закончит антикоррозийную обработку конструкций подмостовой зоны.
Отвечая на вопрос о том, почему ремонт первой части моста не закончился во второй половине июля, как об этом говорили в мае, в УГС Липецка сказали, что были вынуждены менять проектное решение в части материала для ремонта деформационных швов моста. Это задержало ремонт на 14 дней.
Но уже на следующей неделе транспортный поток переместится на отремонтированную часть моста.
— Пока ориентируемся на 11-12 августа. Однако все зависит от погоды, строительным работам могут помешать дожди. Что касается подмостовой зоны — ремонт конструктивных элементов идет по графику. По муниципальному контракту, мы должны сдать объект заказчику к 30 ноября.
В свою очередь, в управлении главного смотрителя Липецка довольны ходом ремонта. Вопросов к качеству работ заказчик не имеет. Вот-вот закончатся согласование с РЖД работ по восстановлению защитного слоя бетона на опорах, ригелях и пролетных строениях, нависающих над железнодорожными путями. Тогда у подрядчика появятся окна, во время которых будет обесточен контактный провода напряжением 27 тысяч вольт, и он закончит антикоррозийную обработку конструкций подмостовой зоны.
Отвечая на вопрос о том, почему ремонт первой части моста не закончился во второй половине июля, как об этом говорили в мае, в УГС Липецка сказали, что были вынуждены менять проектное решение в части материала для ремонта деформационных швов моста. Это задержало ремонт на 14 дней.
Но уже на следующей неделе транспортный поток переместится на отремонтированную часть моста.
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Веселый