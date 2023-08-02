Общество

сегодня, 15:02

Ремонт второй половины сокольского моста начнут через неделю

1 396
#Сокольский мост
1
Ремонт второй половины сокольского моста начнут через неделю

Транспортный поток переместится на его обновленную часть.

ООО «Инфинити Групп» уже на следующей неделе переместится с ремонтом на вторую половину сокольского моста. Об этом GOROD48 сообщил заместитель директора компании по строительству Максим Колпаков:

— Пока ориентируемся на 11-12 августа. Однако все зависит от погоды, строительным работам могут помешать дожди. Что касается подмостовой зоны — ремонт конструктивных элементов идет по графику. По муниципальному контракту, мы должны сдать объект заказчику к 30 ноября.

b9cdc5c7-5256-4a93-ba1c-2d81b8aa2200.jpg

В свою очередь, в управлении главного смотрителя Липецка довольны ходом ремонта. Вопросов к качеству работ заказчик не имеет. Вот-вот закончатся согласование с РЖД работ по восстановлению защитного слоя бетона на опорах, ригелях и пролетных строениях, нависающих над железнодорожными путями. Тогда у подрядчика появятся окна, во время которых будет обесточен контактный провода напряжением 27 тысяч вольт, и он закончит антикоррозийную обработку конструкций подмостовой зоны.

60da875d-a46b-4b1a-ad94-7feea7192f79.jpg

Отвечая на вопрос о том, почему ремонт первой части моста не закончился во второй половине июля, как об этом говорили в мае, в УГС Липецка сказали, что были вынуждены менять проектное решение в части материала для ремонта деформационных швов моста. Это задержало ремонт на 14 дней.

Но уже на следующей неделе транспортный поток переместится на отремонтированную часть моста.
1 396
#Сокольский мост
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Веселый

сегодня, 15:24
А чтобы при ремонте один из комиссии контролировал сменяя другого на следующий день и не было бы браков
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
15
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Гибель рядового в ходе СВО пришлось доказывать в суде
#спецоперация #СВО
Гибель рядового в ходе СВО пришлось доказывать в суде

24 минуты назад

Общество
Торги на проект капремонта моста на Лебедянском шоссе закончились рекордным падением начальной цены
#мост #ремонт
8
Торги на проект капремонта моста на Лебедянском шоссе закончились рекордным падением начальной цены

сегодня, 13:41

Общество
93-я годовщина ВДВ в фотографиях
#День ВДВ
8
93-я годовщина ВДВ в фотографиях

сегодня, 13:31

Общество
Житель Липецка пожаловался на игнорирование водителями автобуса №5к трамвайных остановок
#концессия #трамвай #транспорт
16
Житель Липецка пожаловался на игнорирование водителями автобуса №5к трамвайных остановок

сегодня, 11:38

Общество
Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»
#Липецкий горсовет
28
Депутат Евдокия Бычкова: «Везде надо стучать, чтобы тебе отворили»

сегодня, 10:42

Общество
Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом
#оскорбление #дети #хулиганство
21
Написанное помадой на лбу ребёнка слово из трёх букв обернулось штрафом

сегодня, 10:25

Общество