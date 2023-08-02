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сегодня, 13:31

93-я годовщина ВДВ в фотографиях

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#День ВДВ
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93-я годовщина ВДВ в фотографиях

По данным администрации Липецка, по городу прошли около 300 десантников.

День ВДВ в Липецке проходил под дождем. Возможно поэтому на площади Героев, откуда начинается традиционное шествие десантников, пришли всего около 300 голубых беретов.

После поздравительных речей колонна десантников прошла по улице Зегеля и Петровскому спуску к Нижнему парку, где для них организовали праздничный концерт. Не обошлось без традиционных силовых забав. Особо отчаянные парни вставали на гвозди.

Фонтаны популярностью у десантников не пользовались, а алкоголю некоторые предпочли сладости. Спокойно и доброжелательно было и на рынках.

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#День ВДВ
2

Комментарии (4)

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Vladlav

17 минут назад
Гарри, рабочий день, однако.
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цирк

25 минут назад
получается большинство ВДВ-шников по истечению лет прозрели -142 проц
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Житель.

29 минут назад
С праздником.
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Гарри

32 минуты назад
Не много в этом году участников.
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