93-я годовщина ВДВ в фотографиях

По данным администрации Липецка, по городу прошли около 300 десантников.

День ВДВ в Липецке проходил под дождем. Возможно поэтому на площади Героев, откуда начинается традиционное шествие десантников, пришли всего около 300 голубых беретов.После поздравительных речей колонна десантников прошла по улице Зегеля и Петровскому спуску к Нижнему парку, где для них организовали праздничный концерт. Не обошлось без традиционных силовых забав. Особо отчаянные парни вставали на гвозди.Фонтаны популярностью у десантников не пользовались, а алкоголю некоторые предпочли сладости. Спокойно и доброжелательно было и на рынках.