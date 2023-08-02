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Жара возвращается: в Липецкой области сухо и до +31

346
#жара
Жара возвращается: в Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью будет от +14 до +19 градусов, днем температура составит от +26 до +31 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем она составит от +28 до +30.

День 3 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла. 

346
#жара

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