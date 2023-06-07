Липецкая вечЁрка: ночная стрельба, несчастный случай на заводе и строительство аквапарка

Сегодня, 7 июня, полицейские рассказали, как стреляли, задерживая пьяного водителя, в больнице лечится рабочий стекольного завода, который упал с высоты, и строители липецкого аквапарка рассказали, когда же он будет открыт.

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Обещают, что аквапарк будет работать круглогодично и принимать до полутора тысяч посетителей в день. Осталось только дождаться открытия.

Стоит добавить, что это далеко не первая попытка построить в Липецке аквапарк. В свое время его хотели открыть на месте Дворца спорта «Юбилейный», заброшенного слоновника зоопарка, потом в районе Лебедянского шоссе. Кстати, о желании превратить в аквапарк недостроенный бассейн уже заявляли три года назад.

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