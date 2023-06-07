53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: ночная стрельба, несчастный случай на заводе и строительство аквапарка
Сегодня, 7 июня, полицейские рассказали, как стреляли, задерживая пьяного водителя, в больнице лечится рабочий стекольного завода, который упал с высоты, и строители липецкого аквапарка рассказали, когда же он будет открыт.
Полицейские были вынуждены стрелять по колесам — автомобиль съехал в кювет, воитель пытался бежать, но его задержали. Позже выяснилось, что он сел за рубль пьяным. В отношении нарушителя составили протоколы по пяти административным статьями. Общая сумма штрафов превысила 40 тысяч рублей. Кроме того, водителя лишили прав на полтора года.
— В подобных случаях нужна конфискация автомобилей, чтобы каждый нарушитель не стремился скрыться! — предложил комментатор.
В ГИБДД сегодня пояснили, как случилась вчерашняя авария на проспекте Победы. Сначала столкнулись автобус маршрута № 2Т и «Лада Приора», от удара легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась «Хендаем». В этой аварии пострадали четыре человека, все они в больнице.
На стекольном заводе в особой экономической зоне «Липецк» 58-летний мужчина упал в яму с высоты двух-трёх метров. Сейчас он лечится в БСМП-1, состояние пациента удовлетворительное, рассказали врачи.
В Липецке к 2025 году должен открыться аквапарк. Его сооружают в недостроенном 50-метровом бассейне, рядом со спорткомплексом «Спартак». В парке предполагаются будут четыре горки, три бассейна, кафе, ресторан, спа-зона с банями, косметическо-массажный комплекс и фитнес-зал.
Обещают, что аквапарк будет работать круглогодично и принимать до полутора тысяч посетителей в день. Осталось только дождаться открытия.
Стоит добавить, что это далеко не первая попытка построить в Липецке аквапарк. В свое время его хотели открыть на месте Дворца спорта «Юбилейный», заброшенного слоновника зоопарка, потом в районе Лебедянского шоссе. Кстати, о желании превратить в аквапарк недостроенный бассейн уже заявляли три года назад.А в Ельце во всю готовятся к празднованию юбилея композитора Тихона Хренникова. Со дня рождения одного из самых известных уроженцев города исполняется 110 лет. К этой дате в сквере имени композитора сегодня установили новый памятник Тихону Хренникову работы Зураба Церетели. Торжественное открытие памятника назначено на завтра.
Завтра, наконец-то, вернется летняя погода. Синоптики прогнозируют до +27 градусов.
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