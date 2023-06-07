Происшествия

сегодня, 08:50

Авария на проспекте Победы: «Лада» столкнулась с автобусом и вылетела на «Хендай»

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#авария #ДТП
Авария на проспекте Победы: «Лада» столкнулась с автобусом и вылетела на «Хендай»

В ГИБДД рассказали, как произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

В ГИБДД рассказали, как произошла вчерашняя авария на проспекте Победы в Липецке. По данным автоинспекции, сначала столкнулись автобус маршрута №2Т и «Лада Приора» с 24-летним водителем. От удара «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась «Хендаем» 48-летней женщины. В аварии, напомним, пострадали водители автомобилей и два пассажира «Хендая». Все четверо госпитализированы.

Вечером 6 июня на дорогах области пострадали еще три человека, двое из них дети.

В Ельце вечером на улице Речной «Лада Гранта» под управлением 64-летнего мужчины столкнулась с мопедом, которым управлял 12-летний мальчик. И подросток и его 14-летняя пассажирка госпитализированы.

В Липецке на улице Ангарской 27-летний водитель «Митсубиси» сбил 21-летнюю девушку. Ей оказали медицинскую помощь и отправили домой.

«На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4507 нарушений правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности – 58. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4166 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.


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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Доброжелатель

1 минуту назад
Да кто бы сомневался,. Что это будет ВАЗ. Скоро на них осаго повысят. Одни аварии с ними.
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Нонка

10 минут назад
Машин полно -круши сколь хочешь
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Оля

сегодня, 09:22
Хорошая скорость была у жигулях по имени Лада.
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мысли в слух

сегодня, 09:17
Новый Год видать плохо отметили вот и карма их настигла!!
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