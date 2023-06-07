Происшествия

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На стекольном заводе мужчина упал в глубокую яму

1072
#производственный травматизм #несчастный случай
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На стекольном заводе мужчина упал в глубокую яму

Его доставили в больницу с переломом и ушибом.

Накануне на территории особой экономической зоны на стекольном заводе произошёл несчастный случай. 58-летний мужчина упал в яму с высоты двух-трёх метров. Его госпитализировали в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, мужчина получил перелом ребра и ушиб лёгких, он был осмотрен хирургом и нейрохирургом. Состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается консервативное лечение.
1072
#производственный травматизм #несчастный случай
3

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