На стекольном заводе мужчина упал в глубокую яму

Его доставили в больницу с переломом и ушибом.

Накануне на территории особой экономической зоны на стекольном заводе произошёл несчастный случай. 58-летний мужчина упал в яму с высоты двух-трёх метров. Его госпитализировали в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, мужчина получил перелом ребра и ушиб лёгких, он был осмотрен хирургом и нейрохирургом. Состояние пациента удовлетворительное, ему оказывается консервативное лечение.