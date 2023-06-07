Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя

После того, как машина с простреленными колесами остановилась, водитель попытался сбежать.

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В Чаплыгинском районе наряд ДПС применил табельное оружие во время погони за нарушителем. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, автомобиль, который совершал опасные манёвры, автоинспекторы заметили ночью. На неоднократные требования полицейских об остановке водитель не реагировал. Увеличив скорость, он попытался скрыться, двигаясь в направлении федеральной трассы.



«В соответствии с требованиями закона «О полиции» инспекторы предупредили о применении табельного оружия. После выстрела вверх они открыли огонь по колесам автомобиля. Машина съехала в кювет, водитель выпрыгнул из нее и попытался убежать, но был задержан. В ходе освидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе..



В отношении водителя составлены протоколы по пяти статьями КоАП РФ. Общая сумма назначенных штрафов превысила 40 тысяч рублей. Кроме того, судом водитель лишен прав на полтора года.

