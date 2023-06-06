Происшествия
25 минут назад
Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы
Столкнулись два автомобиля и автобус.
Полиция озвучила подробности утреннего ДТП на проспекте Победы.
— 6 июня в 07:00 на проспекте Победы напротив остановки «Центральный рынок» столкнулись автомобили «Лада Приора», «Хендай» и автобус маршрута №2Т, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии получили травмы четыре человека: 25-летний водитель «Лады», 48-летняя женщина-водитель «Хендая», и ее пассажиры — 28-летняя женщина и 69-летний мужчина.
— В автобусе находились пять пассажиров. По предварительным данным никто из них не пострадал, — добавили в полиции.
Обстоятельства, при которых столкнулись автомобили и автобус, еще выясняются.
— 6 июня в 07:00 на проспекте Победы напротив остановки «Центральный рынок» столкнулись автомобили «Лада Приора», «Хендай» и автобус маршрута №2Т, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
В аварии получили травмы четыре человека: 25-летний водитель «Лады», 48-летняя женщина-водитель «Хендая», и ее пассажиры — 28-летняя женщина и 69-летний мужчина.
— В автобусе находились пять пассажиров. По предварительным данным никто из них не пострадал, — добавили в полиции.
Обстоятельства, при которых столкнулись автомобили и автобус, еще выясняются.