Происшествия

25 минут назад

Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы

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#авария #ДТП
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Две женщины и двое мужчин пострадали в аварии на проспекте Победы

Столкнулись два автомобиля и автобус.

Полиция озвучила подробности утреннего ДТП на проспекте Победы.

— 6 июня в 07:00 на проспекте Победы напротив остановки «Центральный рынок» столкнулись автомобили «Лада Приора», «Хендай» и автобус маршрута №2Т, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В аварии получили травмы четыре человека: 25-летний водитель «Лады», 48-летняя женщина-водитель «Хендая», и ее пассажиры — 28-летняя женщина и 69-летний мужчина.

— В автобусе находились пять пассажиров. По предварительным данным никто из них не пострадал, — добавили в полиции.

Обстоятельства, при которых столкнулись автомобили и автобус, еще выясняются.

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#авария #ДТП
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