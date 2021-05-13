Общество
сегодня, 11:48
Вместо аквапарка — станция техосмотра
В Липецке выставили на торги участок в районе Лебедянского шоссе.
Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило торги на аренду участка в районе Лебедянского шоссе. С молотка планируют сдать в аренду землю площадью 8 474 квадратных метров. Там можно построить объекты придорожного сервиса. За аренду земли спрашивают 1 448 765 рублей ежегодного платежа. Участок планируют отдать в частные руки на 58 месяцев.
Интересно то, что в 2020 году у властей на этот район были совершенно иные планы. Как ранее сообщал GOROD48, городской департамент архитектуры выносил на общественные обсуждения проект планирования территории в районе Окружного шоссе. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе планировали развивать деловое строительство. Проектировщики предлагали на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предложили построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части.
Обсуждение проекта планировки прошло без замечаний. По данным GOROD48, проект перспективного развития территории утвержден лишь на бумаге. Перспективный план развития, чаще всего, разрабатывается, чтобы понять, как и куда может расти город, чтобы определить категорию использования земельных участков и дать застройщикам мастер-план при принятии решения об инвестировании. Без перспективного плана развития новых участков, на которых еще нет коммунальной инженерии, застройщику сложно оценить объем необходимых инвестиций.
Интересно то, что в 2020 году у властей на этот район были совершенно иные планы. Как ранее сообщал GOROD48, городской департамент архитектуры выносил на общественные обсуждения проект планирования территории в районе Окружного шоссе. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе планировали развивать деловое строительство. Проектировщики предлагали на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предложили построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части.
Обсуждение проекта планировки прошло без замечаний. По данным GOROD48, проект перспективного развития территории утвержден лишь на бумаге. Перспективный план развития, чаще всего, разрабатывается, чтобы понять, как и куда может расти город, чтобы определить категорию использования земельных участков и дать застройщикам мастер-план при принятии решения об инвестировании. Без перспективного плана развития новых участков, на которых еще нет коммунальной инженерии, застройщику сложно оценить объем необходимых инвестиций.
ёпт
похоже
Когда же
Липчанин
-
Геннадий