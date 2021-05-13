Общество

сегодня, 11:48

Вместо аквапарка — станция техосмотра

6 1965
#торги #аукцион #аренда
Вместо аквапарка — станция техосмотра

В Липецке выставили на торги участок в районе Лебедянского шоссе.

Региональное управление имущественных и земельных отношений объявило торги на аренду участка в районе Лебедянского шоссе. С молотка планируют сдать в аренду землю площадью 8 474 квадратных метров. Там можно построить объекты придорожного сервиса. За аренду земли спрашивают 1 448 765 рублей ежегодного платежа. Участок планируют отдать в частные руки на 58 месяцев.

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Интересно то, что в 2020 году у властей на этот район были совершенно иные планы. Как ранее сообщал GOROD48, городской департамент архитектуры выносил на общественные обсуждения проект планирования территории в районе Окружного шоссе. Напротив микрорайона «Звездный» со стороны Лебедянского шоссе планировали развивать деловое строительство. Проектировщики предлагали на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предложили построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части.

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Обсуждение проекта планировки прошло без замечаний. По данным GOROD48, проект перспективного развития территории утвержден лишь на бумаге. Перспективный план развития, чаще всего, разрабатывается, чтобы понять, как и куда может расти город, чтобы определить категорию использования земельных участков и дать застройщикам мастер-план при принятии решения об инвестировании. Без перспективного плана развития новых участков, на которых еще нет коммунальной инженерии, застройщику сложно оценить объем необходимых инвестиций.
6 1965
#торги #аукцион #аренда

Комментарии (6)

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ёпт

32 минуты назад
с аквапарками в Липецке проклятие. Три аквапарка уже должно было быть - в ЦУМе, у Спартака и Лебедянское шоссе, а в итоге ноль. И отток молодёжи из города. Потому что в холодное время года, кто не шляется по ресторанам, практически вообще некуда сходить
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похоже

43 минуты назад
в конечном итоге там будет стоять кривой забор и нужник с дыркой в полу...
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Когда же

53 минуты назад
Власть В этом городе поймёт, что торговые центры ни как не влияют на культурно духовное развитие человека!!!
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Липчанин

59 минут назад
Все правильно, пока построили бы, из города ещё бы уехало половины молодёжи. А у тех кто остался все равно не хватило бы денег на оплату услуг аквапарка.
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-

сегодня, 12:18
Нищета же
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Геннадий

сегодня, 12:11
Всё , как обычно )
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