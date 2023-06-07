Культура
сегодня, 13:53
В Ельце установили новый памятник Тихону Хренникову
10 июня будет отмечаться 110 лет со дня рождения Тихона Хренникова.
В елецком сквере имени Тихона Хренникова установлен новый памятник композитору работы Зураба Церетели. На монументе, заменившем бюст композитора, Тихон Хренников изображён рядом с роялем.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, торжественное открытие памятника намечено на завтра.
Памятник заказан в преддверии музыкального фестиваля и 110-летия со дня рождения Тихона Хренникова, которое будет отмечаться 10 июня. Мастерскую Зураба Церетели выбрали для изготовления неслучайно — он был лично знаком с композитором.
На открытие памятника в Ельце завтра ждут губернатора Игоря Артамонова. После этого в городском Музее воинской славы состоится открытие выставки работ Зураба Церетели.
Фото, видео - vk.com/kznam_elets
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, торжественное открытие памятника намечено на завтра.
Памятник заказан в преддверии музыкального фестиваля и 110-летия со дня рождения Тихона Хренникова, которое будет отмечаться 10 июня. Мастерскую Зураба Церетели выбрали для изготовления неслучайно — он был лично знаком с композитором.
На открытие памятника в Ельце завтра ждут губернатора Игоря Артамонова. После этого в городском Музее воинской славы состоится открытие выставки работ Зураба Церетели.
Фото, видео - vk.com/kznam_elets
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