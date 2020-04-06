Общество

35 минут назад

Мэрия одобрила проект подключения будущего аквапарка

8 948
#аквапарк #публичные слушания
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Мэрия одобрила проект подключения будущего аквапарка

Публичные слушание по проекту прокладки сетей для энергоснабжения замороженного объекта прошли без замечаний.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка одобрил проект подключения электроснабжения в корпус СК «Спартак». Инвесторы планируют создать там аквапарк. Для того, чтобы разрешить проблемы с подключением энергии, были организованы публичные слушания по вопросу прокладки сети от СК «Спартак» к силовому комплексу на улице Зегеля. Во время слушаний к проекту не поступило ни вопросов, ни возражений. Отраслевой департамент утвердил документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания).

Напомним, о том, что в Липецке вновь всерьез задумались об открытии аквапарка стало известно в феврале 2020 года. Инвестором проекта стала липецкая компания. Организация четко уверена, что в замороженном объекте им удастся создать водный комплекс. Но данном этапе представители компании не смогли точно сказать, когда планируется открытие аквапарка.

Пристройку "Спартака" еще в советские времена, в 1986 году, возвели за счет бюджета как олимпийский бассейн, но строители ошиблись в расчетах и сделали 50-метровую чашу неверно. Проект заморозили, ожидая инвестора. В результате объект стал самым знаменитым социальным долгостроем региона. Напомним, что о перспективе появления в Липецке аквапарка заговорили еще в 2005 году. Его ожидали сначала в Нижнем парке, потом на месте "Юбилейного" или в "Спартаке". Последняя версия аквапарка - вторая очередь ТРЦ в парке Молодежный. Городская администрация не стала брать на себя проект, ожидая прихода инвестора. Далее чиновники парировали вопросы о сроках начала строительства фразой "Потом".


Фото: ccdn.cz
8 948
#аквапарк #публичные слушания
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Комментарии (8)

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Налоги путину !

45 секунд назад
Это ПИСЮН ! Ему под морду !.
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Тин-пу

2 минуты назад
Дор-пи!.
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Бюджет

6 минут назад
Время строить госпитали
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Царевна

7 минут назад
Вот, где вирусный рассадник! Хламидиозы, ротавирусы,кишечные палочки,лишай, грибки,..про корону уже молчу.....
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Ха -ха

14 минут назад
Мир уже стал другим, другая реальность . Очень медленно до них доходит. Пусть помечтают как они потратят Новый бюджет
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Житель

15 минут назад
Больным детям отдали бы средства.
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Сергей 13

26 минут назад
Вы аквапарк видели?Там места хватит?))
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Какого хера

26 минут назад
Они работают, должны сидеть дома
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