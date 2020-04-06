Мэрия одобрила проект подключения будущего аквапарка

Публичные слушание по проекту прокладки сетей для энергоснабжения замороженного объекта прошли без замечаний.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка одобрил проект подключения электроснабжения в корпус СК «Спартак». Инвесторы планируют создать там аквапарк. Для того, чтобы разрешить проблемы с подключением энергии, были организованы публичные слушания по вопросу прокладки сети от СК «Спартак» к силовому комплексу на улице Зегеля. Во время слушаний к проекту не поступило ни вопросов, ни возражений. Отраслевой департамент утвердил документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания).



Напомним, о том, что в Липецке вновь всерьез задумались об открытии аквапарка стало известно в феврале 2020 года. Инвестором проекта стала липецкая компания. Организация четко уверена, что в замороженном объекте им удастся создать водный комплекс. Но данном этапе представители компании не смогли точно сказать, когда планируется открытие аквапарка.



Пристройку "Спартака" еще в советские времена, в 1986 году, возвели за счет бюджета как олимпийский бассейн, но строители ошиблись в расчетах и сделали 50-метровую чашу неверно. Проект заморозили, ожидая инвестора. В результате объект стал самым знаменитым социальным долгостроем региона. Напомним, что о перспективе появления в Липецке аквапарка заговорили еще в 2005 году. Его ожидали сначала в Нижнем парке, потом на месте "Юбилейного" или в "Спартаке". Последняя версия аквапарка - вторая очередь ТРЦ в парке Молодежный. Городская администрация не стала брать на себя проект, ожидая прихода инвестора. Далее чиновники парировали вопросы о сроках начала строительства фразой "Потом".





Фото: ccdn.cz