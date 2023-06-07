В Быхановом саду возводят аквапарк на тысячу посетителей

Сдача объекта намечена на конец 2025 года.

В Быхановом саду проходит реконструкция незавершённого строительного объекта — бассейна под культурно-развлекательный центр. Фотография паспорта объекта сегодня «завирусилась» в соцсетях: информация о скором появлении в Липецке авиапарка собрала уже около 1300 репостов.

Аквапарк в Липецке строит компания «Мегаполис-Недвижимость». Как рассказал GOROD48 генеральный директор компании Сергей Ситников, здание 1970-х годов постройки у ДС «Спартак», в котором должен был появиться 50-метровый бассейн, куплено на аукционе ещё в 2008-м году. Но одной из самых больших проблем строительства культурно-развлекательного центра стало отсутствие достаточных мощностей у коммуникаций в центральном районе города.Больше всего было проблем с электроэнергией: сначала будущий аквапарк был включен в инвестпрограмму по электроснабжению района, реализацию которой компания ждала несколько лет. Потом было найдено решение о подключении объекта от распределительной подстанции в районе улицы Зегеля.Сейчас проблемы коммуникаций полностью решены: газ, вода и электроэнергия подведены, и мощностей для нового объекта хватает. А котельная, к которой будет подключен аквапарк, уже отапливает соседний «Спартак».В аквапарке будут представлены четыре горки: «Камикадзе», «Мультислайд», «Акватьюб» и «Магическая дыра». Две из этих горок — семейные и молодёжные, одна — экстремальная и одна — детская. Самая быстрая — «Камикадзе», а на горке «Магическая дыра» можно будет скатиться даже всей семьёй на круге.Горки аквапарка будут располагаться как внутри, так и выходить на центральный фасад здания. Это симпатично с точки зрения эстетики и должно привлекать посетителей, кроме того, большая длина горок позволит набирать хорошую скорость во время скатывания. При этом старт и приземление с горок будут находиться в здании.Помимо горок внутри будут располагаться развлекательный, спортивный и детский бассейны, кафе и ресторан, спа-зона с банями, косметическо-массажный комплекс, фитнес-зал.Всё это разместится на четырёх уровнях, а общая площадь комплекса — более шести тысяч квадратных метров.Сдача аквапарка намечена на конец 2025 года.Аквапарк будет работать круглогодично. Возводят его по проекту немецкой компании, дизайн-проект которой был приведён и доработан в соответствие с российскими нормами.Похожие объекты уже есть в Рязанской и Курской областях, но, как говорят липецкие строители, «конкуренты» уже технически устарели, а липецкий проект будет соответствовать всем последним требованиям по комфорту и безопасности.О строительстве этого аквапарка впервые заговорили в 2015-2016 годах, но потом грянул кризис 2018 года. Сложности у строителей есть и сейчас: немецкие горки из-за санкций планируют заменить на турецкие (ведутся переговоры с двумя турецкими компаниями).Сейчас в здании комплекса ведутся общестроительные работы. Параллельно идут переговоры по поводу поставки оборудования: не только по так называемым слайдам (горкам), но и по системам водоподготовки.С точки зрения окупаемости — проект долгосрочный.«За границей подобные объект есть практически в каждом небольшом городе, чем Липецк хуже?», — говорит Сергей Ситников.По проекту, в день все зоны комплекса смогут принимать до полутора тысяч посетителей.