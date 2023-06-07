Общество

сегодня, 16:48

В Быхановом саду возводят аквапарк на тысячу посетителей

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#аквапарк #строительство
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В Быхановом саду возводят аквапарк на тысячу посетителей

Сдача объекта намечена на конец 2025 года.

В Быхановом саду проходит реконструкция незавершённого строительного объекта — бассейна под культурно-развлекательный центр. Фотография паспорта объекта сегодня «завирусилась» в соцсетях: информация о скором появлении в Липецке авиапарка собрала уже около 1300 репостов.

Аквапарк в Липецке строит компания «Мегаполис-Недвижимость». Как рассказал GOROD48 генеральный директор компании Сергей Ситников, здание 1970-х годов постройки у ДС «Спартак», в котором должен был появиться 50-метровый бассейн, куплено на аукционе ещё в 2008-м году. Но одной из самых больших проблем строительства культурно-развлекательного центра стало отсутствие достаточных мощностей у коммуникаций в центральном районе города.

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Больше всего было проблем с электроэнергией: сначала будущий аквапарк был включен в инвестпрограмму по электроснабжению района, реализацию которой компания ждала несколько лет. Потом было найдено решение о подключении объекта от распределительной подстанции в районе улицы Зегеля.

Сейчас проблемы коммуникаций полностью решены: газ, вода и электроэнергия подведены, и мощностей для нового объекта хватает. А котельная, к которой будет подключен аквапарк, уже отапливает соседний «Спартак».

В аквапарке будут представлены четыре горки: «Камикадзе», «Мультислайд», «Акватьюб» и «Магическая дыра». Две из этих горок — семейные и молодёжные, одна — экстремальная и одна — детская. Самая быстрая — «Камикадзе», а на горке «Магическая дыра» можно будет скатиться даже всей семьёй на круге.


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Горки аквапарка будут располагаться как внутри, так и выходить на центральный фасад здания. Это симпатично с точки зрения эстетики и должно привлекать посетителей, кроме того, большая длина горок позволит набирать хорошую скорость во время скатывания. При этом старт и приземление с горок будут находиться в здании.

Помимо горок внутри будут располагаться развлекательный, спортивный и детский бассейны, кафе и ресторан, спа-зона с банями, косметическо-массажный комплекс, фитнес-зал.

Всё это разместится на четырёх уровнях, а общая площадь комплекса — более шести тысяч квадратных метров.

Сдача аквапарка намечена на конец 2025 года.

Аквапарк будет работать круглогодично. Возводят его по проекту немецкой компании, дизайн-проект которой был приведён и доработан в соответствие с российскими нормами.

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Похожие объекты уже есть в Рязанской и Курской областях, но, как говорят липецкие строители, «конкуренты» уже технически устарели, а липецкий проект будет соответствовать всем последним требованиям по комфорту и безопасности.

О строительстве этого аквапарка впервые заговорили в 2015-2016 годах, но потом грянул кризис 2018 года. Сложности у строителей есть и сейчас: немецкие горки из-за санкций планируют заменить на турецкие (ведутся переговоры с двумя турецкими компаниями).

Сейчас в здании комплекса ведутся общестроительные работы. Параллельно идут переговоры по поводу поставки оборудования: не только по так называемым слайдам (горкам), но и по системам водоподготовки.

С точки зрения окупаемости — проект долгосрочный.

«За границей подобные объект есть практически в каждом небольшом городе, чем Липецк хуже?», — говорит Сергей Ситников.

По проекту, в день все зоны комплекса смогут принимать до полутора тысяч посетителей.
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#аквапарк #строительство
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Комментарии (3)

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Катящиеся камни

23 минуты назад
ну-ну..поглядим, что там будет, в 2025 годе..
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Липецк

45 минут назад
Все уже переделали, проблемных вопросов нет, можно в развлекалочку деньги миллиарды закопать. Все по плану
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!!!

сегодня, 17:00
Не плохо
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Бизнес

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