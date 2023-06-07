В Липецкую область вернутся небольшие дожди, тепло сохранится

В ближайшие трое суток под влиянием фронтов циклона с запада в дневные часы пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.



Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов.



В Липецке — переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.



День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла.



