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В Липецкую область вернутся небольшие дожди, тепло сохранится

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#дождь
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В Липецкую область вернутся небольшие дожди, тепло сохранится

В ближайшие трое суток под влиянием фронтов циклона с запада в дневные часы пройдут небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что около нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем температура воздуха составит от +23 до +28 градусов. 

В Липецке — переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +9 до +11 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

День 8 июня стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году – 3 градуса тепла. 

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#дождь
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Комментарии (1)

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Алексей Сотников

51 минуту назад
Обожал лето. Можно кататься на велосипеде всеми ночами, изучая город. К тому же все лето - каникулы. У меня день рождения летом. Да и все мои позитивные моменты жизнь ассоциируются именно с летом. Начиная с детство.
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