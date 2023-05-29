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Липецкая вечЁрка: беседка для молодоженов, согласны ли горожане платить за парковки и будущее набережной
Сегодня, 29 мая, в Верхнем парке начали монтировать беседку для молодоженов, GOROD48 поинтересовался у липчан о том, готовы ли они платить за парковку автомобилей, и в мэрии поделились планами благоустройства набережной.
Так будет выглядеть смонтированная беседка
Площадку вокруг беседки вымостят плиткой, а рядом установят фонари под старину. Но уже на бюджетные деньги. Все должно быть готово к лету.
А в Нижнем паркие покрасили деревянные композиции, да так, что липчане бросились жаловаться в соцсетях на краску — цвет не понравился. «Цвет краски в единой палитре парка, вся краска сертифицирована и имеет отметку защиты древесины», — успокоили горожан в МАУК «Культурные пространства». Комментаторы GORID48 тоже не очень поняли из-за чего сыр бор.
— Красиво всё покрашено. Что вам нытикам вечно всё не нравится? — спросил комментатор, подписавшийся Все отлично.
— Чем лучше краска, которой производят косметические ремонты в подъездах? Покрасили и полторы недели сохнут, запах полгода стоит. Цвет — это что-то из средневекового, где они такой берут? И ещё она проходит все нормы и допустимые соглашения. Интересно себе бы они покрасили что-либо такой? — спросил Адрес можно узнать?
— Помню в 80-х таким цветом полы деревянные красили. Традиции сильны, как никогда, — отметил читатель.
— Липецкие колхозники не знают, что терракотовый нынче в моде, — заметил Мда.
Мэрия заявила, что к осени намерена ввести платную парковку на девяти центральных улицах. А что думают по этому поводу липчане? Готовы ли одни платить за стоянку авто, а другие — за шлагбаум, для того, чтобы двор не превратился в бесплатную стоянку? Ответы в нашем опросе:
— Я буду демпинговать в своём дворе — по 33 рубля за час брать, — тут же предложила бизнес-идею Баба Нюра.
— Уже не знают, за что деньги у жителей содрать! Камер понаставили за счёт бюджета, за счёт бюджета делайте парковки и шлагбаумы, а не за счёт жителей города! — возмутилась Липчанка.
— Хорошо сделать парковки возле домов везде платными. В городе много оборудованных паркингов и стоянок. Ставьте свое авто туда. Почему маленькие дети должны дышать выхлопным дымом? — спросила Лидия.
— Садись на автобус, барин, — предложил Дед.
В течение двух лет липецкая набережная должна преобразиться. Сейчас без слез не взглянешь на то, во что она превратилась за 16 лет с момента постройки. Даже в соседних Грязях набережная куда симпатичнее.
В мэрии пообещали к 320-летию Липецка показать проект предстоящего благоустройства набережной. На ней должны появиться лавочки, малые архитектурные формы, детская и многофункциональная спортивная и смотровая площадки.
— Сделайте удобный пешеходный проход с ул. 50 лет НЛМК. А то набережная отрезана от города и находится на задворках Петровского рынка! — попросил Док.
— Эту набережную и сделали-то в ненужном никому месте. В течении всех последующих лет пытались привлекать туда людей. Выброшенные деньги! — считает Игорь.
Кстати, знаете зачем раскопали проезжую часть на улице Гагарина, от железнодорожного вокзала до площади Авиаторов? Энергетики тянут кабель для снабжения нового микрорайона.
Завтра стоит взять зонтик и одеться потеплее. Синоптики прогнозируют дожди, а столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса, И не забудьте, 1 июня, в День защиты детей, алкоголь в магазинах продавать не будут.