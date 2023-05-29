19 минут назад
Готовы ли водители платить за парковку, а жители центра — за свой счет устанавливать шлагбаумы?
Как выяснилось, водители с пониманием относятся к желанию мэрии разгрузить центр города от автомобилей, а вот пенсионеры категорически не хотят тратить деньги на шлагбаумы в своих дворах.
Но готовы ли водители платить за парковку, а жители центра — за свой счет устанавливать шлагбаумы? Мы задали эти вопросы липчанам и выяснили, что водители с пониманием относятся к желанию мэрии разгрузить центр города от автомобилей. Но есть детали. Например, одна многодетная мать хотела бы знать, предусмотрит ли мэрия скидки на плату за парковки? Кто-то удивился тому, что у мэрии нашлись средства на оборудование с фото- и видеофиксацией для парковок, а кто-то передал мэру Липецка пламенный привет на этот счет. Некоторые горожане, работающие в центре, были бы готовы пользоваться общественным транспортом, но их смущают пробки в часы пик.
Пенсионеры идею городской администрации в части взимания платы за парковку одобряют, так как устали жить во дворах, забитых автомобилями.
Но они категорически не желают тратить деньги на шлагбаумы. Мы даже встретили двух женщин, живущих в доме № 29 на улице Интернациональной, стоящей торцом к зданию областного управления МВД, которые считают, что шлагбаум в их дворе сломали полицейские!
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