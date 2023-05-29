Говорит Липецк

19 минут назад

Готовы ли водители платить за парковку, а жители центра — за свой счет устанавливать шлагбаумы?

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#платная партовка
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Как выяснилось, водители с пониманием относятся к желанию мэрии разгрузить центр города от автомобилей, а вот пенсионеры категорически не хотят тратить деньги на шлагбаумы в своих дворах.

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На прошлой неделе мэрия сообщила о намерении ввести платную парковку в центре Липецка — на улицах Зегеля, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Желябова, Пролетарской, Угловой, Саперной и площади Соборной. О подробностях проекта можно узнать из публикации «Час парковки в центре Липецка — 35 рублей. Первые 15 минут — бесплатно». Чтобы дворы жилых домов центральной части города не заполонили автомобили, городская администрация разрабатывает «Порядок установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», предполагающий частичную оплату стоимости таких шлагбаумов за счет субсидий из городского бюджета.

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Но готовы ли водители платить за парковку, а жители центра — за свой счет устанавливать шлагбаумы? Мы задали эти вопросы липчанам и выяснили, что водители с пониманием относятся к желанию мэрии разгрузить центр города от автомобилей. Но есть детали. Например, одна многодетная мать хотела бы знать, предусмотрит ли мэрия скидки на плату за парковки? Кто-то удивился тому, что у мэрии нашлись средства на оборудование с фото- и видеофиксацией для парковок, а кто-то передал мэру Липецка пламенный привет на этот счет. Некоторые горожане, работающие в центре, были бы готовы пользоваться общественным транспортом, но их смущают пробки в часы пик.

Пенсионеры идею городской администрации в части взимания платы за парковку одобряют, так как устали жить во дворах, забитых автомобилями.

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Но они категорически не желают тратить деньги на шлагбаумы. Мы даже встретили двух женщин, живущих в доме № 29 на улице Интернациональной, стоящей торцом к зданию областного управления МВД, которые считают, что шлагбаум в их дворе сломали полицейские!

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2 249
#платная партовка
1

Комментарии (3)

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мысли в слух

55 секунд назад
А чё так дёшево 35 рублей надо до ста рублей поднять это будет в самый раз то что надо
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Баба Нюра

3 минуты назад
я буду демпинговать в своём дворе - по 33 руб. за час брать
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Йцукен

6 минут назад
Этого нельзя допускать.
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