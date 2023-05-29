Общество

57 минут назад

«Позорище и уродство»: липчане недовольны тем, как покрасили деревянные композиции в Нижнем парке

16 1217
#парк #благоустройство
1
«Позорище и уродство»: липчане недовольны тем, как покрасили деревянные композиции в Нижнем парке

«Цвет краски в единой палитре парка», - уверили в МАУК «Культурные пространства».

Липчане не понравился цвет, в который покрасили деревянные композиции Нижнего парка.

«У кого-то осталась бабкина краска для полов 1976 года выпуска? Позорище и уродство», - возмущается в соцсетях автор фотографий свежеокрашенных деревянных конструкций.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, после реконструкции парка конструкции были окрашены красно-коричневой краской. В прошлом году расцветку сменили на шоколадную.

«В этом вернулись к краске, которая была после реконструкции. Цвет краски в единой палитре парка, вся краска сертифицирована и имеет отметку защиты древесины», - рассказали в МАУК «Культурные пространства».
16 1217
#парк #благоустройство
1

Комментарии (16)

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гость

1 минуту назад
а чем цвет не угодил то? на вкус и цвет товарищей нет. Мне нравится такой цвет. А то что не делают, все плохо. Лучше вместо критики пусть сначала все научатся мусор выкидывать куда положено.
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valerafromsplus

7 минут назад
"С 6 утра я не могу содрать эту отвратительную зелёную краску. Я её и ножом, и мылом, и нождаком. Не получается. Вот какая у нас отечественная краска!" (с) Служебный Роман (1977)
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Отлично

8 минут назад
Декоммунизация отменяется ! ! !
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Народная мудрость

9 минут назад
всё отлично, свои ботинки тоже хорошие , если других не видел.
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гость

9 минут назад
Помню, в Европе и сейчас так красят.
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Помню

16 минут назад
В 80-х таким цветом полы деревянные красили. Традиции сильны, как никогда.
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Фауст

28 минут назад
На вкус и цвет товарищей нет
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Адрес можно узнать?

32 минуты назад
Чем лудше краска которой производят сосметические ремонты в подъездах? Покрасили и полторы недели сохнит, запох полгода стоит. Цвет это что-то из средневекового, где они такую берут? И ещё она проходит все нормы и допустимые соглашения. Интересно себе бы они покрасили что либо такой?
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всё отлично

35 минут назад
Красиво всё покрашено. Что вам нытикам вечно всё не нравится ?
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Ванька Грозный

37 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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