«Позорище и уродство»: липчане недовольны тем, как покрасили деревянные композиции в Нижнем парке

«Цвет краски в единой палитре парка», - уверили в МАУК «Культурные пространства».

Липчане не понравился цвет, в который покрасили деревянные композиции Нижнего парка.



«У кого-то осталась бабкина краска для полов 1976 года выпуска? Позорище и уродство», - возмущается в соцсетях автор фотографий свежеокрашенных деревянных конструкций.



Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, после реконструкции парка конструкции были окрашены красно-коричневой краской. В прошлом году расцветку сменили на шоколадную.



«В этом вернулись к краске, которая была после реконструкции. Цвет краски в единой палитре парка, вся краска сертифицирована и имеет отметку защиты древесины», - рассказали в МАУК «Культурные пространства».