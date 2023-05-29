Общество
57 минут назад
«Позорище и уродство»: липчане недовольны тем, как покрасили деревянные композиции в Нижнем парке
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«Цвет краски в единой палитре парка», - уверили в МАУК «Культурные пространства».
Липчане не понравился цвет, в который покрасили деревянные композиции Нижнего парка.
«У кого-то осталась бабкина краска для полов 1976 года выпуска? Позорище и уродство», - возмущается в соцсетях автор фотографий свежеокрашенных деревянных конструкций.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, после реконструкции парка конструкции были окрашены красно-коричневой краской. В прошлом году расцветку сменили на шоколадную.
«В этом вернулись к краске, которая была после реконструкции. Цвет краски в единой палитре парка, вся краска сертифицирована и имеет отметку защиты древесины», - рассказали в МАУК «Культурные пространства».
«У кого-то осталась бабкина краска для полов 1976 года выпуска? Позорище и уродство», - возмущается в соцсетях автор фотографий свежеокрашенных деревянных конструкций.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, после реконструкции парка конструкции были окрашены красно-коричневой краской. В прошлом году расцветку сменили на шоколадную.
«В этом вернулись к краске, которая была после реконструкции. Цвет краски в единой палитре парка, вся краска сертифицирована и имеет отметку защиты древесины», - рассказали в МАУК «Культурные пространства».
16 1217
Комментарии (16)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
гость
valerafromsplus
Отлично
Народная мудрость
гость
Помню
Фауст
Адрес можно узнать?
всё отлично
Ванька Грозный