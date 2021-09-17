Общество
49 минут назад
Игорь Артамонов: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет»
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Сегодня в городе Грязи Липецкой области официально открыли новую набережную.
Набережная в Грязях протяженностью километр проходит по южному берегу реки Матыра от «Центра культурного развития Грязинского муниципального района» на улице Воровского до Центрального пляжа. Её благоустраивали с апреля по сентябрь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта - более 98 миллионов рублей.
Елизавета и Алексей Князевы только сегодня поженились и выбрали набережную для свадебной прогулки.
- Живу в Грязях 25 лет, и за последнее время город сильно изменился, набережную - вообще не узнать, - рассказал Алексей Князев.
На открытие набережной приехали заместитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
На набережной установлен детский городок с качелями и тарзанкой, лавочки, светильники. «Изюминки» нового общественного пространства — амфитеатр с видом на Матыру в виде спускающихся от улице Воровского к реке огромных ступеней-скамеек, четыре рыбацких мостика с зелёной подсветкой, две открытые и одна закрытая смотровые площадки, 300-метровый мост из лиственницы.
Грязинцы отмечают, что с момента появления новой набережной в райцентр даже потянулись «туристы» из Липецка. Особенно многолюдно здесь по выходным — припаркованные автомобили выстраиваются в длинную очередь вдоль улицы Воровского.
- Живу в Грязях 25 лет, и за последнее время город сильно изменился, набережную - вообще не узнать, - рассказал Алексей Князев.
На открытие набережной приехали заместитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
На открытии набережной губернатору и заместителю министра с ходу вручили подарки - картины местных художников с видами города.
Максим Егоров обратил внимание на комплексный и опциональный подход к благоустройству в Грязях - парк Флёрова, центральный пляж и набережная по сути объединены в единое общественное пространство.
- Липецкая область - один из лидеров в конкурсе малых городов и исторических поселений, - добавил Максим Егоров.
Игорь Артамонов отметил: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет» и пообещал заняться и набережной в Липецке.
- Мы надеемся на поддержку Максима Борисовича Егорова, мэр города планирует проектирование, в Липецке надо и пляж продлить, сделать дорожку красивую, и до него, - сообщил Игорь Артамонов. - Почему в Грязях есть, а в Липецке нет?!
- Липецкая область - один из лидеров в конкурсе малых городов и исторических поселений, - добавил Максим Егоров.
Игорь Артамонов отметил: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет» и пообещал заняться и набережной в Липецке.
- Мы надеемся на поддержку Максима Борисовича Егорова, мэр города планирует проектирование, в Липецке надо и пляж продлить, сделать дорожку красивую, и до него, - сообщил Игорь Артамонов. - Почему в Грязях есть, а в Липецке нет?!
По вечерам Набережная красиво подсвечивается.
9 1310
Коммунист
Деревянная набережная
Деревянная набережная
Мимоходом
И опять древесина.
Щорс
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