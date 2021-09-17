Общество

49 минут назад

Игорь Артамонов: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет»

9 1310
#Грязи #благоустройство
4
Игорь Артамонов: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет»

Сегодня в городе Грязи Липецкой области официально открыли новую набережную.

Набережная в Грязях протяженностью километр проходит по южному берегу реки Матыра от «Центра культурного развития Грязинского муниципального района» на улице Воровского до Центрального пляжа. Её благоустраивали с апреля по сентябрь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта - более 98 миллионов рублей. 

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Елизавета и Алексей Князевы только сегодня поженились и выбрали набережную для свадебной прогулки.

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- Живу в Грязях 25 лет, и за последнее время город сильно изменился, набережную - вообще не узнать, - рассказал Алексей Князев.

На открытие набережной приехали заместитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

На открытии набережной губернатору и заместителю министра с ходу вручили подарки - картины местных художников с видами города. 

Максим Егоров обратил внимание на комплексный и опциональный подход к благоустройству в Грязях - парк Флёрова, центральный пляж и набережная по сути объединены в единое общественное пространство.

- Липецкая область - один из лидеров в конкурсе малых городов и исторических поселений, - добавил Максим Егоров. 

Игорь Артамонов отметил: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет» и пообещал заняться и набережной в Липецке.

- Мы надеемся на поддержку Максима Борисовича Егорова, мэр города планирует проектирование, в Липецке надо и пляж продлить, сделать дорожку красивую, и до него, - сообщил Игорь Артамонов. - Почему в Грязях есть, а в Липецке нет?!

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На набережной установлен детский городок с качелями и тарзанкой, лавочки, светильники. «Изюминки» нового общественного пространства — амфитеатр с видом на Матыру в виде спускающихся от улице Воровского к реке огромных ступеней-скамеек, четыре рыбацких мостика с зелёной подсветкой, две открытые и одна закрытая смотровые площадки, 300-метровый мост из лиственницы.

По вечерам Набережная красиво подсвечивается.

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Грязинцы отмечают, что с момента появления новой набережной в райцентр даже потянулись «туристы» из Липецка. Особенно многолюдно здесь по выходным — припаркованные автомобили выстраиваются в длинную очередь вдоль улицы Воровского.


9 1310
#Грязи #благоустройство
4

Комментарии (9)

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Коммунист

9 минут назад
Парад деревенского дизайна продолжается.
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Деревянная набережная

11 минут назад
кстати, в Липецке полноценную Набережную мешает построить ресторан, который находится у реки и который мешает свободному проходу. А как известно 20 м от реки должны быть со свободным проходом. Прокуратура должна на это отреагировать
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Деревянная набережная

16 минут назад
уже в следующем году в негодность начнёт приходить. Обещалкины любят перед выборами обещать. Помню обещал аквапарк в ЦУМе. Если даже и продолжат делать Набережную в Липецке, то Обещалкин к этому отношения никакого иметь не будет. Строительство давно в планах. В р-не пляжа построили. Сейчас другую часть будут делать
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Мимоходом

20 минут назад
А куда же она делась, набережная то в Липецке?
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И опять древесина.

22 минуты назад
Посмотрим на следующий год что будет?
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Щорс

22 минуты назад
Лишь бы на дрова не растащили...
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Равшан и Джумшут

29 минут назад
Пащиму !?
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КузьмичЬ

30 минут назад
толи ДОБР ОБЕРЕГ, толи ДОБРО БЕРЕГ.
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Гость—

30 минут назад
Вы уже в Липецке 26 Лямов в пляж вбухали. Отстой какой-то сделали. Щебень и разбитые кабинки . Авось прокатит.
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