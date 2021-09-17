



На открытии набережной губернатору и заместителю министра с ходу вручили подарки - картины местных художников с видами города.





Максим Егоров обратил внимание на комплексный и опциональный подход к благоустройству в Грязях - парк Флёрова, центральный пляж и набережная по сути объединены в единое общественное пространство.



- Липецкая область - один из лидеров в конкурсе малых городов и исторических поселений, - добавил Максим Егоров.



Игорь Артамонов отметил: «Почему в Грязях есть, а в Липецке нет» и пообещал заняться и набережной в Липецке.



- Мы надеемся на поддержку Максима Борисовича Егорова, мэр города планирует проектирование, в Липецке надо и пляж продлить, сделать дорожку красивую, и до него, - сообщил Игорь Артамонов. - Почему в Грязях есть, а в Липецке нет?!





















По вечерам Набережная красиво подсвечивается.







































Елизавета и Алексей Князевы только сегодня поженились и выбрали набережную для свадебной прогулки.- Живу в Грязях 25 лет, и за последнее время город сильно изменился, набережную - вообще не узнать, - рассказал Алексей Князев.На открытие набережной приехали заместитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.На набережной установлен детский городок с качелями и тарзанкой, лавочки, светильники. «Изюминки» нового общественного пространства — амфитеатр с видом на Матыру в виде спускающихся от улице Воровского к реке огромных ступеней-скамеек, четыре рыбацких мостика с зелёной подсветкой, две открытые и одна закрытая смотровые площадки, 300-метровый мост из лиственницы.Грязинцы отмечают, что с момента появления новой набережной в райцентр даже потянулись «туристы» из Липецка. Особенно многолюдно здесь по выходным — припаркованные автомобили выстраиваются в длинную очередь вдоль улицы Воровского.