На улице Гагарина — сразу две большие стройки

«Квадра» меняет старую теплоцентраль на новую, а «Россети» тянут кабель к месту строительства нового жилого массива.

Улица Гагарина превращена в глобальную стройку. По ее четной стороне прокладывают новую теплосеть, а автодорогу по нечетной пробили в двух десятках мест квадратными раскопками, некоторые из которых уже залиты водой. Как говорится, ни пройти ни проехать. Что происходит?С теплосетью все оказалось просто.— Липецкий филиал ПАО «Квадра» реализует проект по техническому перевооружению тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30. Это так называемый Гагаринский коллектор. Его перекладывает наша подрядная организация ООО «Теплогарант» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка». Этот проект обеспечит новой инженерной инфраструктурой территорию комплексной жилой застройки, ограниченной улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова, — сообщили GOROD48 в компании.Общая стоимость проекта — 466 млн рублей. Первый его этап «Квадрой» завершила в прошлом году, заменив на участке в районе Привокзальной котельной 600 метров тепловой сети в однотрубном исчислении. В этом году компания начала второй этап строительства, предусматривающий обновление около четырех километров магистрального трубопровода (опять-таки в однотрубном измерении). Прокладка новой теплоцентрали должна завершиться в декабре. При этом энергетики отмечают, что их масштабная раскопка не повлияет на теплоснабжение потребителей — все дома при начале нового отопительного сезона временно подключат к другим котельным, а отключения горячей воды обусловлены проведением гидравлических испытаний на сетях.— Реализация проекта позволит не только повысить качество и надежность теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек, но и обеспечит инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова, — сказали в пресс-службе «Квадры».А дырки на дороге по улице Гагарина наделало ООО «Капшин». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, эта организация по заказу ПАО «Россети» тянет новый кабель от Трубного проезда до дома № 85 по улице Гагарина для электроснабжения нового микрорайона. Эту работу энергетики должны завершить к 30 сентября, после чего, как и «Квадра», восстановить разрушенное благоустройство и залатать дорогу.О новом микрорайоне, куда энергетики тянут свои сети, оплаченные из инфраструктурного бюджетного кредита в 3,6 млрд рублей, полученного правительством области, GOROD48 писал в феврале. Это — второй в Липецке проект комплексного развития территорий, первым был проект комплексной застройке микрорайона «Европейский (первым был проект беглого депутата облсовета Михаила Захарова, который надорвался на комплексной застройке микрорайона «Европейский»).Уже в этом году компания ООО «Спецфундаментстрой» собирается снести две 70-летние двухэтажки в районе бывшей нефтебазы — №2 по улице Качалова и №3 по переулку Попова — и начать строительство первого дома нового ЖК, витриной которого должен стать 240-метровый 20-подъездный дом на улице Гагарина. Всего при реализации проекта «Спецфундаментстрой» должен расселить за свой счет и снести 22 дома 1951 и 1952 годов постройки.— Департамент градостроительства и архитектуры мэрии только что утвердил нам проект планировки нового района, — сказали GOROD48 в компании-застройщике.