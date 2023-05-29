Общество

31 минуту назад

На улице Гагарина — сразу две большие стройки

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#строительство #сети
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На улице Гагарина — сразу две большие стройки

«Квадра» меняет старую теплоцентраль на новую, а «Россети» тянут кабель к месту строительства нового жилого массива.

Улица Гагарина превращена в глобальную стройку. По ее четной стороне прокладывают новую теплосеть, а автодорогу по нечетной пробили в двух десятках мест квадратными раскопками, некоторые из которых уже залиты водой. Как говорится, ни пройти ни проехать. Что происходит?

С теплосетью все оказалось просто.

— Липецкий филиал ПАО «Квадра» реализует проект по техническому перевооружению тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30. Это так называемый Гагаринский коллектор. Его перекладывает наша подрядная организация ООО «Теплогарант» по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Липецка». Этот проект обеспечит новой инженерной инфраструктурой территорию комплексной жилой застройки, ограниченной улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова, — сообщили GOROD48 в компании.

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Общая стоимость проекта — 466 млн рублей. Первый его этап «Квадрой» завершила в прошлом году, заменив на участке в районе Привокзальной котельной 600 метров тепловой сети в однотрубном исчислении. В этом году компания начала второй этап строительства, предусматривающий обновление около четырех километров магистрального трубопровода (опять-таки в однотрубном измерении). Прокладка новой теплоцентрали должна завершиться в декабре. При этом энергетики отмечают, что их масштабная раскопка не повлияет на теплоснабжение потребителей — все дома при начале нового отопительного сезона временно подключат к другим котельным, а отключения горячей воды обусловлены проведением гидравлических испытаний на сетях.

— Реализация проекта позволит не только повысить качество и надежность теплоснабжения 150 многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч человек, но и обеспечит инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой застройки в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова, — сказали в пресс-службе «Квадры».

А дырки на дороге по улице Гагарина наделало ООО «Капшин». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, эта организация по заказу ПАО «Россети» тянет новый кабель от Трубного проезда до дома № 85 по улице Гагарина для электроснабжения нового микрорайона. Эту работу энергетики должны завершить к 30 сентября, после чего, как и «Квадра», восстановить разрушенное благоустройство и залатать дорогу.

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О новом микрорайоне, куда энергетики тянут свои сети, оплаченные из инфраструктурного бюджетного кредита в 3,6 млрд рублей, полученного правительством области, GOROD48 писал в феврале. Это — второй в Липецке проект комплексного развития территорий, первым был проект комплексной застройке микрорайона «Европейский (первым был проект беглого депутата облсовета Михаила Захарова, который надорвался на комплексной застройке микрорайона «Европейский»). 

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Уже в этом году компания ООО «Спецфундаментстрой» собирается снести две 70-летние двухэтажки в районе бывшей нефтебазы — №2 по улице Качалова и №3 по переулку Попова — и начать строительство первого дома нового ЖК, витриной которого должен стать 240-метровый 20-подъездный дом на улице Гагарина. Всего при реализации проекта «Спецфундаментстрой» должен расселить за свой счет и снести 22 дома 1951 и 1952 годов постройки.

— Департамент градостроительства и архитектуры мэрии только что утвердил нам проект планировки нового района, — сказали GOROD48 в компании-застройщике.
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#строительство #сети
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