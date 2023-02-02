На улице Гагарина построят дом 240-метровой длины – он станет лицом нового квартала

Гендиректор ООО «Спецфундаментстрой» Евгений Сыров рассказал GOROD48 об особенностях первого в Липецке проекта комплексного развития территории, дошедшего до реализации. Уже в этом году компания собирается начать снос 70-летних двухэтажек в районе бывшей нефтебазы и строительство новых зданий.























ООО «Спецфундаментстрой» стало первым в Центральном Черноземье специализированным застройщиком, который взялся за комплексное развитие территорий (КРТ) с применением нового законодательного инструментария, специально разработанного под такие проекты. Особенность КРТ – все за счет инвестора: расселение существующего жилфонда, строительство инженерных коммуникаций, жилья, соцобъектов, благоустройство территории. Взамен инвестор получает землю фактически за бесценок – СЗ СФС, например, оказавшись единственным участником соответствующего аукциона, заплатит мэрии всего 9,6 млн рублей за участок в границах квартала,



Как рассказал GOROD48 гендиректор ООО «Спецфундаментстрой» Евгений Сырова, компании предстоит предоставить жильцам 22 обреченных на снос домов 1951 и 1952 годов постройки 188 новых квартир. Ни с кем из их жильцов представители застройщика не общались, поскольку проведение общих собраний по вопросу расселения, как говорит Евгений Сыров, прерогатива городской администрации: «Убедили ли всех, не знаю. Люди все разные. Кто-то вообще считает этот проект аферой».







В этом году СЗ СФС снесет дом №2 по улице Качалова и дом №3 по переулку Попова, 3. Дома уже расселены юридически. Но несколько человек пока не согласились с предложенными им мэрией вариантами. Например, собственник 13-метровой комнаты отказывается переезжать в студию площадью 22 кв.м. с кухней-нишей в новостройке района «Победа» На месте двух снесенных домов начнется строительство 80-квартирной 14-этажки. К концу года Евгений Сыров хотел бы возвести первые несколько этажей этого пилотного дома, а достроить его в следующем году. Но конкретные сроки в конечном итоге будут зависеть от того, как скоро мэрия расселит аварийные дома.











– У меня есть свое мнение по вопросам расселения, и оно отличается от других. Дома в районе нефтебазы построены еще при Сталине. И в них живут, в основном, пенсионеры. Я как-то пообщался с одной 70-летней женщиной, которая живет в таком доме, и она сказала мне, что будет жить в своей квартире, пока не умрет. Это ее позиция. А позиция любого человека достойна уважения. Люди в таком возрасте не склонны менять свой образ жизни, привычки. Поэтому городской администрации нужно с ними работать, находить аргументы в пользу переезда. И, очевидно, не всем жителям этого квартала мэрия предложит остаться в этом же районе, – говорит Евгений Сыров.



Проект КРТ предполагает строительство трех 14-этажек, в которых жильцам расселяемых домов дадут квартиры к концу 2026 года. Половина средств на их возведение будет заемной, половина – застройщика, полученной от реализации квартир и коттеджей, которые СЗ СФС строит в трех районах Липецка и в пригороде. Еще одна новая многоэтажка появится на улице Нестерова, и это будет уже исключительно коммерческое жилье.







Первый новый дом на улице Гагарина станет одним из самых длинных в Липецке. Он растянется на 240 метров. В нем будет 20 подъездов. Дом на Гагарина будет разноэтажным. Максимальное количество этажей в секции – 10. Для заезда к подъездам, окна которых будут выходить во двор, проектом предусмотрены арки. На первом этаже этого дома обустроят нежилые помещения под магазины и офисы.







так сейчас выглядит угол улиц Гагарина и переулка Попова







так это место должно выглядеть лет через 7-8 (цвета фасадов застройщик будет согласовывать с департаментом строительства и архитектуры мэрии)



– Центр района станет свободным, без построек. Сейчас там сараи и гаражи. Мы реализуем концепцию «Двор без машин». Только пешеходные зоны и места для отдыха. Под домами будут обустроены парковки общим числом на 756 машино-меcт, - говорит Евгений Сыров.







нынешний вид угла улиц Гагарина и Нестерова







будущий вид этого же угла улиц



За свой счет СЗ СФС построит детский сад на 150 мест. Сейчас его смета обсчитана в 139 млн рублей, но по факту с учетом оборудования одно место обойдется в миллион рублей. Также за свой счет инвестор снесет не только старые дома, но и гаражи, и сараи, и старый пункт приема стеклотары, вывезет мусор.











два самых красивых старых дома в этом районе тоже пойдут под снос



Срок реализации проекта – 10 лет. «Если все пойдет нормально», – говорит Евгений Сыров. И добавляет, что надеется на смежников, «Квадру», «Россети», «РВК», которые должны вовремя провести к границам участка сети. Внутри микрорайона СЗ СФС построит такие коммуникации за свои средства, а потом передаст их в муниципальную собственность.



Примечательно, что еще в 2018 году компания Евгения Сырова вместе с архитектором Игорем Романьковым разработала проект комплексной застройки этого квартала. Тогда в мэрии впервые заговорили о возможном сносе старых домов в районе нефтебазы. Но власти долгое время не могли понять, как реализовать такой масштабный проект, и в итоге такого метания в районе началась точечная застройка. Вначале тут воткнули 10-этажку, а сейчас достраивают 14-этажное здание.













Поэтому в нынешнем проекте КРТ от мэрии уже учитывались эти новые реалии. А оттого, как говорит Евгений Сыров, он ему нравится меньше разработанного пять лет назад.



Два дома из 22-х будут расселены муниципалитетом по профильной программе. Обязательства переселить жильцов трех домов должен взять на себя застройщик. Жильцам еще 17 малоэтажек, не признанных аварийными, застройщик также обязан предложить варианты переезда. Две трети собственников жилых помещений этих домов согласились на переселение, и этого достаточно для их сноса.



По данным Kartoteka.ru, уставной капитал ООО «СЗ «СФС» – 80 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 410,9 млн рублей, чистая прибыль – 17,9 миллиона.

В конце прошлого года администрация Липецка и ООО «Спецфундаментстрой» (СЗ СФС) подписали договор о комплексном развитии территории в границах квартала ограниченного улицами Нестерова, Гагарина, Качалова и переулком Попова. По условиям договора, застройщик должен освоить 4,5 гектара : снести 22 двухэтажных дома, пять из которых признаны аварийными, а на их месте построить дома общей площадью 72 тысячи кв. м. и детсад на 150 мест.ООО «Спецфундаментстрой» стало первым в Центральном Черноземье специализированным застройщиком, который взялся за комплексное развитие территорий (КРТ) с применением нового законодательного инструментария, специально разработанного под такие проекты. Особенность КРТ – все за счет инвестора: расселение существующего жилфонда, строительство инженерных коммуникаций, жилья, соцобъектов, благоустройство территории. Взамен инвестор получает землю фактически за бесценок – СЗ СФС, например, оказавшись единственным участником соответствующего аукциона, заплатит мэрии всего 9,6 млн рублей за участок в границах квартала,Как рассказал GOROD48 гендиректор ООО «Спецфундаментстрой» Евгений Сырова, компании предстоит предоставить жильцам 22 обреченных на снос домов 1951 и 1952 годов постройки 188 новых квартир. Ни с кем из их жильцов представители застройщика не общались, поскольку проведение общих собраний по вопросу расселения, как говорит Евгений Сыров, прерогатива городской администрации: «Убедили ли всех, не знаю. Люди все разные. Кто-то вообще считает этот проект аферой».В этом году СЗ СФС снесет дом №2 по улице Качалова и дом №3 по переулку Попова, 3. Дома уже расселены юридически. Но несколько человек пока не согласились с предложенными им мэрией вариантами. Например, собственник 13-метровой комнаты отказывается переезжать в студию площадью 22 кв.м. с кухней-нишей в новостройке района «Победа» На месте двух снесенных домов начнется строительство 80-квартирной 14-этажки. К концу года Евгений Сыров хотел бы возвести первые несколько этажей этого пилотного дома, а достроить его в следующем году. Но конкретные сроки в конечном итоге будут зависеть от того, как скоро мэрия расселит аварийные дома.– У меня есть свое мнение по вопросам расселения, и оно отличается от других. Дома в районе нефтебазы построены еще при Сталине. И в них живут, в основном, пенсионеры. Я как-то пообщался с одной 70-летней женщиной, которая живет в таком доме, и она сказала мне, что будет жить в своей квартире, пока не умрет. Это ее позиция. А позиция любого человека достойна уважения. Люди в таком возрасте не склонны менять свой образ жизни, привычки. Поэтому городской администрации нужно с ними работать, находить аргументы в пользу переезда. И, очевидно, не всем жителям этого квартала мэрия предложит остаться в этом же районе, – говорит Евгений Сыров.Проект КРТ предполагает строительство трех 14-этажек, в которых жильцам расселяемых домов дадут квартиры к концу 2026 года. Половина средств на их возведение будет заемной, половина – застройщика, полученной от реализации квартир и коттеджей, которые СЗ СФС строит в трех районах Липецка и в пригороде. Еще одна новая многоэтажка появится на улице Нестерова, и это будет уже исключительно коммерческое жилье.Первый новый дом на улице Гагарина станет одним из самых длинных в Липецке. Он растянется на 240 метров. В нем будет 20 подъездов. Дом на Гагарина будет разноэтажным. Максимальное количество этажей в секции – 10. Для заезда к подъездам, окна которых будут выходить во двор, проектом предусмотрены арки. На первом этаже этого дома обустроят нежилые помещения под магазины и офисы.– Центр района станет свободным, без построек. Сейчас там сараи и гаражи. Мы реализуем концепцию «Двор без машин». Только пешеходные зоны и места для отдыха. Под домами будут обустроены парковки общим числом на 756 машино-меcт, - говорит Евгений Сыров.За свой счет СЗ СФС построит детский сад на 150 мест. Сейчас его смета обсчитана в 139 млн рублей, но по факту с учетом оборудования одно место обойдется в миллион рублей. Также за свой счет инвестор снесет не только старые дома, но и гаражи, и сараи, и старый пункт приема стеклотары, вывезет мусор.Срок реализации проекта – 10 лет. «Если все пойдет нормально», – говорит Евгений Сыров. И добавляет, что надеется на смежников, «Квадру», «Россети», «РВК», которые должны вовремя провести к границам участка сети. Внутри микрорайона СЗ СФС построит такие коммуникации за свои средства, а потом передаст их в муниципальную собственность.Примечательно, что еще в 2018 году компания Евгения Сырова вместе с архитектором Игорем Романьковым разработала проект комплексной застройки этого квартала. Тогда в мэрии впервые заговорили о возможном сносе старых домов в районе нефтебазы. Но власти долгое время не могли понять, как реализовать такой масштабный проект, и в итоге такого метания в районе началась точечная застройка. Вначале тут воткнули 10-этажку, а сейчас достраивают 14-этажное здание.Поэтому в нынешнем проекте КРТ от мэрии уже учитывались эти новые реалии. А оттого, как говорит Евгений Сыров, он ему нравится меньше разработанного пять лет назад.Два дома из 22-х будут расселены муниципалитетом по профильной программе. Обязательства переселить жильцов трех домов должен взять на себя застройщик. Жильцам еще 17 малоэтажек, не признанных аварийными, застройщик также обязан предложить варианты переезда. Две трети собственников жилых помещений этих домов согласились на переселение, и этого достаточно для их сноса.По данным Kartoteka.ru, уставной капитал ООО «СЗ «СФС» – 80 млн рублей. В 2021 году выручка компании составила 410,9 млн рублей, чистая прибыль – 17,9 миллиона.