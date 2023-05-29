На бульваре Виктора Сорокина устанавливают чугунную беседку

Если заказчик заберет пресс-формы у подрядчика, она будет единственной в мире, если нет — копии такой беседки разлетятся по всей России.









такой беседка будет в полном сборе



Об этой и иных деталях установки беседки GOROD48 рассказал Сергей Щербина, руководитель коммерческого отдела компании «Корстон», где отлили эту конструкцию по проекту депутата Липецкого горсовета Евдокии Бычковой.



По словам Сергея Щербины, материал для беседки совершенно заурядный, серый чугун марки СЧ-20. А вот ее форма — уникальна. Для того, чтобы отлить набор деталей (три части столба, нижнюю и верхнюю части беседки), из которых состоят узорные стены, на предприятии создали модельную оснастку из дерева. В нее засыпали специальную песчано-глиняную смесь, выдавили в ней формы, в которые заливали жидкий чугун. После того, как отливка остывала, ее отправляли в дробеструйную камеру для очищения от шлака и пригара, после чего зачищали оставшиеся шероховатости вручную, грунтовали, красили. Этот трудоемкий процесс закончился монтажом беседки общим весом в 3,5 тонны в Верхнем парке.







фрагмент беседки с растительным орнаментом



— Это совершенно уникальная конструкция. Таких арт-объектов больше нет, — подытожил Сергей Щербина.



Но тут же выяснилось, что применявшуюся при литье беседки модельную оснастку можно использовать для изготовления еще 800-1000 деталей. Заказчик имеет право забрать формы себе. Если он этого не сделает, то компания «Корстон» оставит их и при наличии других заказов может клонировать сотни таких беседок.



Изготовитель беседки гарантирует качество литья. Уже исходя из материала, оно антивандальное. Впрочем, нет ничего, что нельзя было бы сломать. Сергей Щербина вспоминает, что компания, в которой он работал раньше, сделала для одного из парков Ельца скамейки на чугунном основании. И уже на следующий день после их расстановки,, две тяжеленные лавки выдернули с корнем и унесли местные бомжи.



Напомним, что идея установить в Верхнем парке чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века принадлежит депутату Липецкого горсовета Евдокии Бычковой. Она оплатила металл и работу (арт-объект обошелся ей более чем в 1,7 млн рублей), а другой меценат, владелец «Корстона» Сергей Коробейников, воплотил идею в жизнь.



Чугунную беседку установили на постамент, сооружение которого вошло в перечень работ по муниципальному контракту, предусматривающую мощение плиткой площадки свыше ста квадратных метров в центре бульвара Виктора Сорокина и установки парковых светильников под старину. Подрядчик мэрии, ООО «Строительная компания «Липецк», должна исполнить контракт ценой 716 505 рублей к 1 июня. Сегодня на бульваре Виктора Сорокина начался монтаж чугунной беседки, о кото рой GOROD48 сообщал ранее . Завтра строителям останется накрыть ее ажурные стены металлической крышей. Но этому плану может помешать неожиданное обстоятельство: в Липецке может не найтись машины с манипулятором, которая доставила бы на бульвар полуторатонную конструкцию диаметром более трех метров.Об этой и иных деталях установки беседки GOROD48 рассказал Сергей Щербина, руководитель коммерческого отдела компании «Корстон», где отлили эту конструкцию по проекту депутата Липецкого горсовета Евдокии Бычковой.По словам Сергея Щербины, материал для беседки совершенно заурядный, серый чугун марки СЧ-20. А вот ее форма — уникальна. Для того, чтобы отлить набор деталей (три части столба, нижнюю и верхнюю части беседки), из которых состоят узорные стены, на предприятии создали модельную оснастку из дерева. В нее засыпали специальную песчано-глиняную смесь, выдавили в ней формы, в которые заливали жидкий чугун. После того, как отливка остывала, ее отправляли в дробеструйную камеру для очищения от шлака и пригара, после чего зачищали оставшиеся шероховатости вручную, грунтовали, красили. Этот трудоемкий процесс закончился монтажом беседки общим весом в 3,5 тонны в Верхнем парке.— Это совершенно уникальная конструкция. Таких арт-объектов больше нет, — подытожил Сергей Щербина.Но тут же выяснилось, что применявшуюся при литье беседки модельную оснастку можно использовать для изготовления еще 800-1000 деталей. Заказчик имеет право забрать формы себе. Если он этого не сделает, то компания «Корстон» оставит их и при наличии других заказов может клонировать сотни таких беседок.Изготовитель беседки гарантирует качество литья. Уже исходя из материала, оно антивандальное. Впрочем, нет ничего, что нельзя было бы сломать. Сергей Щербина вспоминает, что компания, в которой он работал раньше, сделала для одного из парков Ельца скамейки на чугунном основании. И уже на следующий день после их расстановки,, две тяжеленные лавки выдернули с корнем и унесли местные бомжи.Напомним, что идея установить в Верхнем парке чугунную реплику резной деревянной беседки ХIХ века принадлежит депутату Липецкого горсовета Евдокии Бычковой. Она оплатила металл и работу (арт-объект обошелся ей более чем в 1,7 млн рублей), а другой меценат, владелец «Корстона» Сергей Коробейников, воплотил идею в жизнь.Чугунную беседку установили на постамент, сооружение которого вошло в перечень работ по муниципальному контракту, предусматривающую мощение плиткой площадки свыше ста квадратных метров в центре бульвара Виктора Сорокина и установки парковых светильников под старину. Подрядчик мэрии, ООО «Строительная компания «Липецк», должна исполнить контракт ценой 716 505 рублей к 1 июня.