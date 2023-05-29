10 минут назад
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди
В ближайшие сутки к Липецкой области приблизится атмосферный фронт – пройдут небольшие дожди. В последующие двое суток погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 2 градуса тепла.