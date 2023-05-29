Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

В ближайшие сутки к Липецкой области приблизится атмосферный фронт – пройдут небольшие дожди. В последующие двое суток погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.



День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 2 градуса тепла.



