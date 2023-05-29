Погода в Липецке

10 минут назад

Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

82
#дожди
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область небольшие дожди

В ближайшие сутки к Липецкой области приблизится атмосферный фронт – пройдут небольшие дожди. В последующие двое суток погода прогнозируется преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-17 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью — от +7 до +12 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.

День 30 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 2 градуса тепла. 

82
#дожди

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
57
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

Завтра в Липецкой области сухо и до +24
#погода
5
Завтра в Липецкой области сухо и до +24

вчера, 14:59

Погода в Липецке
В Липецкой области прекратятся дожди и станет немного прохладнее
#Погода
6
В Липецкой области прекратятся дожди и станет немного прохладнее

27.05.2023 17:09

Погода в Липецке
В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28
#гроза #жара
4
В Липецкой области днем дожди, грозы и до +28

26.05.2023 17:29

Погода в Липецке
Гроза возможна в ближайшие часы
#гроза
3
Гроза возможна в ближайшие часы

26.05.2023 17:06

Погода в Липецке
Атмосферный фронт удерживает в Липецкой области дождливую погоду
#дождь
4
Атмосферный фронт удерживает в Липецкой области дождливую погоду

25.05.2023 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26
#гроза #дождь
В Липецкой области дожди, грозы, туман и до +26

24.05.2023 17:02

Погода в Липецке