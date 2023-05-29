Общество

23 минуты назад

Набережная в Липецке изменится через два года

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#набережная #благоустройство
Набережная в Липецке изменится через два года

Ее реконструкция начнется в 2024 году. Проект обновления набережной липчане увидят во время празднования Дня города.

Мэрия Липецка готовит проектно-сметную документацию реконструкции набережной реки Воронеж. Комплексное преображение общественного входит в мастер-план «Липовка — Воронеж» — стратегии пространственного развития центральной части города, которую разрабатывает Фонд ДОМ.РФ.

«В рамках разработки мастер-плана представители ДОМ.РФ предложили концепцию развития набережной. В этом году мы приступили к разработке проектно-сметной документации в рамках разработанной концепции, и в конце года начнем ремонтные работы для того, чтобы в следующем году начать запустить преображение набережной, рассчитанное на два года», — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Среди прочих изменений на набережной должны появиться новые лавочки, малые архитектурные формы, детская и многофункциональная спортивная и смотровая площадки. Проект дорогостоящий, поэтому мэрия обсуждает привлечение инвесторов. Проект обновления набережной планируют показать горожанам во время празднования 320-летия Липецка.

Сейчас набережная выглядет вот так.











Напомним, полукилометровая набережная построена в 2006 году при мэре Михаиле Гулевском. За 16 лет она пришла в плачевное состояние.
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#набережная #благоустройство

Комментарии (4)

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Елена

1 минуту назад
Набережная сейчас крайне необходима городу без канализации, дорог и освещения. Пусть хоть набережная будет.
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Архитектор

2 минуты назад
Как же всё беспросветно .(
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Фауст

3 минуты назад
Самое главное в этом тексте это " проект дорогостоящий.."!...
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Для тех кто понимает !

10 минут назад
Пусть мэрия просветится для начала , что такое набережная .В Липецке невозможно сделать классическую набережную . Бесполезная трата денег.
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