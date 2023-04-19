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Уже в июле электросети и подстанции в «Европейском» могут стать муниципальными
Конкурсный управляющий ООО «СУ-5» передал главе Липецка гарантийное письмо о безвозмездной передаче объектов энергетики в «Европейском» мэрии.
— Случилось это во многом благодаря стараниям главы Липецка Евгении Уваркиной. Она включилась в решение проблемы сразу же после мартовской сессии горсовета, на которой было заявлено, что депутаты берут под контроль ситуацию в «Европейском», где все кабельные линии 10 кВ и все без одной трансформаторные подстанции остались после банкротства застройщика ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой М» в частных руках. Евгения Уваркина дожала конкурсного управляющего и тот передал мэрии гарантийное письмо, по которому обязался после завершения процедур банкротства безвозмездно передать все объекты энергетики мэрии.
Ранее конкурсный управляющий Константин Ефимов заявил о желании продать с аукциона принадлежащие «СУ-5» пять трансформаторных подстанций и кабеля, от которых запитаны ясли, детсады, школа и дома жителей микрорайона. Это вызывало бурную реакцию депутатов и мэра Липецка. Евгения Уваркина на уже упомянутой сессии горсовета заявила, что на Ефимова написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет, и что городская администрация требует безвозмездной передачи подстанций и кабелей в муниципальную собственность.
Впрочем, Константину Ефимову удалось доказать, что по законодательству о банкротстве он должен выставить в числе иного имущества ООО «СУ-5» и объекты энергетики, построенные застройщиком «Елецкого». Графиками торгов предусмотрено, что эту «малую энергетику» будут выставлять на аукционы до июля, после чего конкурсный управляющий и передаст ее мэрии — чиновники и депутаты почему-то уверены, что подстанции и кабели не заинтересуют покупателей.
Однако мы бы поостереглись от такого прогноза. Ведь в свое время купившая сети и подстанции для достройки брошенного микрорайона дочка ПАО «Орелстрой» компания «ОДСК-Липецк» сумела найти покупателя на часть таких объектов — ООО «Монтажлюкс». Впрочем, по данным GOROD48, переговорщикам со стороны мэрии и горсовета удалось убедить «Монтажлюкс» также безвозмездно передать свое недвижимое имущество муниципалитету.
— Если все будет так, то это — большой шаг вперед в обеспечении энергетической безопасности микрорайона «Европейский», — считает другой депутат горсовета, гендиректор АО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» Алексей Харин. — Однако это лишь полпути, ведь у муниципалитета нет возможности эксплуатировать сети и подстанции после продажи ЛГЭКом комплекса электроснабжения «Россетям». Так что мэрии нужно срочно решить вопрос передачи энергохозяйства «Европейского» на баланс той эксплуатирующей организации, которая имеет компетенции на его безопасное обслуживание и эксплуатацию.
К сожалению, департамент ЖКХ мэрии оказался не готов дать какие-то комментарии GOROD48 о ситуации в «Европейском».
Напомним, что ситуация с нестабильным электроснабжением «Европейского» попала под пристальное внимание мэрии и горсовета после череды случившихся с начала года аварийных отключений. Проблему назвали системной, не решаемой годами. Городскому департаменту ЖКХ удалось запитать район не через один кабель, как было раньше, а через два — второй ввод обеспечила трансформаторная подстанция, принадлежащая ПАО «Орелстрой».